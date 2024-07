El Banco Central acelera la venta de divisas y envía oro al exterior: los motivos

La decisión oficial de contener el aumento de los dólares libres comenzó a tener un costo en materia de reservas monetarias en el Banco Central. Tanto es así que es el primer mes desde que el Gobierno llegó al poder que las reservas están en terreno negativo respecto del mes anterior y el balance mensual de intervenciones en el mercado corre riesgo de concluir de la misma forma. En la jornada de este viernes, la entidad monetaria terminó en modo vendedor en el MULC por US$ 106 millones. De esta manera culminó la semana con saldo negativo de US$ 105 millones y con un positivo de US$ 122 millones en lo que va del mes.

Las reservas internacionales brutas, en tanto, registraron una caída de US$ 42 millones y quedaron en US$ 27.566 millones, el nivel más bajo desde el mes de marzo.

Parte de ellas, expresadas en oro, fueron enviadas al exterior por decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, como parte de una estrategia para administrar de manera "más eficiente" las reservas internacionales.

Caputo dijo que "es una movida muy positiva del Banco Central porque hoy hay oro en el banco que es como si tuvieras un inmueble adentro y no lo podés usar para nada".

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Las reservas de oro podrían ser usadas como garantía para conseguir dólares líquidos a través del Banco Internacional de Pagos (BIS).

El dólar mayorista cotizó a $927,5 con un volumen operado en el segmento de contado por US$ 393,3 millones, en futuros MAE por US$ 13,5 millones y en el Rófex por US$ 216 millones.

En tanto el dólar blue cotizó con una pequeña baja de $5 hasta los $1.445 para la venta, con lo que la brecha cambiaria quedó en 55,8%.

Los dólares financieros cotizaron también estables. El CCL cerró en $1329 con una caída de 0,2% y el MEP cerró en $1330 con una suba del 1,1%.

El dólar minorista de Banco Nación cerró en $944,5 y la brecha cambiaria quedó en 53,6%.