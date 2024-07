Lejos de despejar la incertidumbre, los discursos de Javier Milei generan más dudas

Tres de los componentes básicos que tiene que tener una política económica exitosa son: 1) un programa económico consistente y 2) credibilidad en el gobierno y en el plan económico, 3) un equipo económico que genere confianza en los agentes económicos.

Milei logró transitar los primeros cuatro o cinco meses con cierta tranquilidad en el mercado de cambios y con el riesgo país bajando. La recesión continuaba, la inflación bajaba, pero el apoyo de la gente continuaba y creo que continúa. Sin embargo, algo no les está funcionando.

Cabe destacar que el Congreso le aprobó la ley bases y el paquete fiscal. Además, logró el apoyo de 18 gobernadores sobre 24 (incluyendo CABA) en el Pacto de Mayo y que Mauricio Macri viajara especialmente para estar presente y firmar el Pacto.

A pesar de todos estos apoyos, el mercado financiero sigue desconfiando y la recesión no cede.

Agregaría un tercer elemento. Tanto el ministro Caputo como Milei tuvieron la oportunidad de explayarse cómodamente en entrevistas en radio y televisión en varias oportunidades y no logran revertir la desconfianza.

Claramente la conferencia de prensa que dieron Caputo y Bausili generaron más incertidumbre en los agentes económicos porque nadie sabe cuándo se termina el cepo cambiario, cómo se va a arreglar el problema de los puts con los bancos y cómo van terminar de pasar los pasivos remunerados del Banco Central al Tesoro.

Sobre los pasivos remunerados, el gobierno vende este traspaso de la deuda que tiene el BCRA con los bancos al tesoro, como una gran medida de política económica y, en rigor, solo están haciendo un asiento contable. Es como si cambiaran de un estante a otro el jarrón chino que le regaló la tía. Por más que lo cambie de lugar el jarrón sigue existiendo. Aquí la deuda sigue existiendo, ahora en cabeza del tesoro y nadie sabe cómo se van a poder pagar los intereses que antes pagaba el BCRA.

Otro tema que genera desconfianza es la contradicción entre el discurso pro mercado que lleva adelante Milei y su reacción ante la ejecución de los puts que hizo un banco.

¿Qué es un put? Un seguro que el BCRA les da a los bancos por los bonos que les vende. Si el bono baja de determinado precio, el Central les asegura a los bancos que les pagará un precio mínimo que los cubrirá de las pérdidas que pudieran tener si el precio del bono cayera por debajo del precio asegurado.

Para ponerlo en forma más sencilla, es como contratar un seguro de un auto contra todo riesgo. Si se produce un siniestro, la compañía de seguro tiene que pagarle al dueño del auto los daños que sufrió.

Bien, la venta de unos puts que hizo un banco por la caída de los bonos fue tildada como un golpe de mercado por parte de Milei. Esto es, quien dice defender la propiedad privada, reniega del cumplimiento de los contratos libremente pactados entre las partes, cuando el sistema capitalista se basa en el cumplimiento de los contratos.

Siguiendo con el ejemplo del auto, es como si la compañía de seguro le vendiera un seguro a José, pero le dijera: ni se te ocurra venir a reclamar que te pague el siniestro de tu auto en caso de que lo tengas.

La pregunta es: ¿para qué vendes seguros entonces si no querés cumplir con el contrato?

Y atención que los puts que hoy están dando vuelta en los bancos no son solamente heredados del gobierno anterior, sino que este gobierno siguió vendiendo puts, por los cuales los bancos pagaron una prima. Es decir, lo mismo que un seguro. Pago una prima para que la compañía de seguros asuma el riesgo de cubrirme contra el riesgo de accidente.

Está reacción de Milei, de acusar de golpe de mercado a los que ejecutan el put, mete ruido en el mercado porque hace dudar del cumplimiento de los contratos.

Respecto al Pacto de Mayo que firmaron los 18 gobernadores es una especie de Pactos de la Moncloa, pero con la diferencia que Adolfo Suarez logró que todos se sentaran a firmar los Pactos: comunistas, socialistas, franquistas, el partido nacionalista vasco y los centristas entre otros.

No es que el contenido del Pacto de Mayo no se correcto, sino que no todos firmaron y, varios de los que firmaron, lo hicieron por la caja que necesitan para mantener sus feudos.

Este Pacto de Mayo, muy bien orientado en los puntos que contiene, no está en capacidad de frenar la incertidumbre que rige en el mercado y en la expansión monetaria que sigue llevando adelante el BCRA.

Milei durante la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán

En efecto, entre el 8 de julio y el 7 de junio la base monetaria aumentó el 25%, el circulante el 24% y los encajes bancarios el 25%. Esta emisión monetaria se suma al 95% de expansión monetaria que hizo el BCRA en el primer semestre del año.

Si a la incertidumbre económica: 1) se desconoce cuál va a ser la política monetaria, 2) se desconoce cuál va a ser la política cambiaria, 3) se desconoce cuándo se va a salir del cepo, 4) se desconoce cómo va a hacer el gobierno para comprar todos los dólares que necesita para enfrentar los vencimientos de deuda de este año y el año que viene, 5) se desconoce cuándo van a terminar con los puts y los pasivos remunerados y 6) se desconoce cuándo habrá otro salto cambiario por el atraso del tipo de cambio que acumular el gobierno.

Decía, si a la incertidumbre económica le agregamos la fuerte expansión monetaria que el gobierno minimiza en su importancia, sorprende que no tengamos una situación más conflictiva en el mercado de cambios.

Milei tuvo todas las herramientas que pidió: ley bases y paquete fiscal con aumento de impuestos. Ahora tiene que mostrar cómo las utiliza y qué resultados va a mostrar.

Mientras tanto el mercado es probable que siga tomando posiciones defensivas porque el plan económico no se conoce, el presidente no define temas concretos y el equipo económico no termina de concretar las medidas que tiene que llevar adelante.