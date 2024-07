MAE y ROFEX se fusionan y crean el mayor mercado de divisas del país

Dos de los principales mercados de valores y derivados de la Argentina, Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y Matba Rofex S.A., acordaron iniciar un proceso de fusión.

El MAE es el mercado electrónico de moneda extranjera más importante de la Argentina con US$ 166.500 millones negociados el año pasado y el Matba Rofex es el mercado de futuro más grande del país con US$ 225 millones operados en derivados financieros y US$ 57 millones de toneladas de trigo, soja y maíz negociados en 2023.

La integración implica una participación accionaria del 50% para cada una de las partes y en conjunto la nueva entidad podría ser valuada en US$ 500 millones.

La operatoria del mercado de capitales argentino se divide actualmente entre cuatro empresas competidoras. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) es la más importante. Con la fusión, la nueva empresa se convertiría en su competidora directa. La otra operadora de la bolsa de comercio en Argentina es Mercado Argentino de Valores (MAV).

"La Argentina tiene un mercado de capitales muy chico, esta fusión le puede dar un mayor alcance, más profundidad y mejor tecnología. Creemos que es el camino para para crezca", aseguró Robert Olson, presidente del MAE. El directivo precisó que el proceso podría durar seis meses y que la nueva compañía ya podría estar operando a principios de 2025.

Según señaló el comunicado la fusión, que aún espera la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) permitirá la integración financiera para unir la operatoria de derivados de divisas, renta fija, productos agropecuarios y de otros commodities, con la negociación de contado de esos subyacentes.

"Es un hito que marca el comienzo de una nueva era en el mercado de capitales local, donde las crecientes necesidades de mayores y mejores servicios financieros por parte del sector privado requerirán más competencia y libertad económica. Esta unión fortalecerá la infraestructura financiera, aumentará la cantidad de usuarios que acceden a instrumentos de inversión y cobertura y garantizará la libre formación de precios para impulsar el crecimiento económico de Argentina en esta nueva y desafiante etapa", expresa el comunicado.

Matba Rofex, nació de la fusión de dos entidades, cuando Matba (Mercado a Término de Rosario) absorbió a ROFEX S.A. (Rosario Futures Exchange) en 2019. MAE inició su operación en 1989.

Los beneficios de esta fusión para MAE y Matba Rofex

En un comunicado, ambos mercados detallaron los beneficios que se lograrán al sellar su fusión:

Integración Financiera: permitirá unir la operatoria de derivados de divisas, renta fija, productos agropecuarios y de otros commodities, con la negociación de contado de esos subyacentes, brindando una amplia plataforma que conecte los diferentes productos y sectores para brindar servicios financieros.

Innovación Tecnológica: la combinación de esfuerzos en investigación y desarrollo tecnológico permitirá acelerar la innovación y ofrecer soluciones de vanguardia a todos los participantes del mercado de capitales.

Transparencia y Formación de Precios: la entidad fusionada continuará garantizando la integridad y transparencia en la formación de precios, un pilar fundamental para la confianza y estabilidad del mercado.

Alcance Federal: la entidad resultante tendrá una presencia federal fortalecida, lo que permitirá ofrecer una mayor variedad de servicios financieros al sector bancario, bursátil y granario en todo el territorio argentino.

Consolidación de Expertise: se integrará el saber y las habilidades acumuladas de ambas organizaciones, fortaleciendo la competencia del equipo directivo de la Sociedad Continuadora. Este proceso resultará en una oferta de servicios más completa y especializada, beneficiando a nuestros clientes con soluciones de mayor calidad y alcance.

Sinergia Operativa: La combinación de operaciones permitirá una optimización de recursos y procesos, mejorando la eficiencia y reduciendo costos operativos.

MAE y Matba Rofex

Matba Rofex, nacido de la fusión de dos entidades con más de un siglo de trayectoria, fue pionero en la operación de futuros y opciones de productos financieros y del agro en la región, ofreciendo herramientas de cobertura de precios avanzadas y desarrollando tecnología de punta para el ciclo completo de interacción en los mercados.

Por su parte, el MAE, desde su inicio en 1989, se posicionó como el ámbito mayorista de negociación de títulos valores y moneda extranjera más importante de Argentina, con una amplia gama de instrumentos financieros que incluyen renta fija, renta variable, monedas, tasas de interés, pases y derivados.