La desregulación del transporte aéreo despertó un fuerte rechazo por parte de los trabajadores aeronáuticos

El Gobierno no da tregua y avanza a paso firme en la desregulación de la economía. En este sentido, y tal como lo había adelantado Federico Sturzenegger al asumir, se reformó el funcionamiento del sector aerocomercial. De esta manera, al eliminarse algunas restricciones y trabas, se trata de impulsar una mayor conectividad en el país, especialmente en ciudades intermedias. Uno de los coletazos de esta medida es que al abrirse el juego a nuevos competidores, Aerolíneas Argentinas queda en marcada desventaja.

En esta línea, Edgardo Llano, titular de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), expresó en diálogo con Radio 10: "Era algo que sabíamos que iba a venir pero no tan rápido, las consecuencias de esto la van a pagar los senadores que votaron a favor. Será imposible que Aerolíneas pueda competir en estas condiciones".

Y continuó: "Muchas provincias se van a quedar sin vuelos porque si no son rentables no van a ir los vuelos. Aerolíneas Argentinas también va a recortar rutas. Scioli eliminó la ruta de Aerolíneas a Nueva York y se la dio a otras, que parecen que no van a perder plata. Lo grave es que el presidente de Aerolíneas no dijo ni una palabra".

Aerolíneas Argentinas, una de las más perjudicadas por la reforma.

En paralelo al conocimiento de este decreto los pilotos nucleados en APLA –Asociación Pilotos de Líneas Aéreas- anunciaron que iniciarán una medida de fuerza el próximo viernes 12 de julio en reclamo de un aumento salarial.

Qué implica la desregulación del transporte aéreo

A partir de ahora se habilita el ingreso al mercado a nuevos operadores, define el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas y optimiza los servicios en los aeropuertos. Según detalló la Secretaría de Transporte en un comunicado, las reformas también permiten digitalizar trámites, desregular los servicios de rampa en los aeropuertos y agilizar los procesos para el otorgamiento de rutas.

También habilita a quienes tengan pequeñas aeronaves a ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea.

Por su parte, la reforma del código aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas en los que deciden cooperar para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos.

La Secretaría de Transporte indicó que “se liberan trabas innecesarias, se impulsa la conectividad regional y global del país y las provincias y se consolidan los principios de libre acceso a los mercados, la lealtad comercial, la desregulación tarifaria, el resguardo de la seguridad operacional, entre otros".

“El objetivo final del paquete de reformas es que el país tenga mayor conectividad, más frecuencias y nuevas empresas aéreas. Esto generará un mayor flujo de turismo en las provincias argentinas, con tarifas más competitivas para que más personas puedan volar”, indicaron desde la cartera. El Gobierno nacional reformó el funcionamiento del sector aerocomercial y desreguló el mercado.

La voz oficial

Transporte señaló que “las normas que rigen el sector aéreo argentino no se renuevan desde hace más de 70 años” y que “para transformar el transporte, el trabajo aéreo y la aviación civil es necesario actualizarlas”.

En consecuencia, adelantó que “están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos”.

Todas estas medidas fueron impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que ahora conduce Federico Sturzenegger, en articulación con la Secretaría de Transporte.