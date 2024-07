Cuánto debe ganar una familia del Gran Buenos Aires para no caer bajo la línea de indigencia

Según el último informe de la dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, una familia tipo de dos adultos y dos menores que no alquila necesitó en el mes de junio de al menos $890.590 para no caer en la pobreza y $496.898 para no llegar a la indigencia.

Respecto del mes de mayo el primer ítem subió un 3,5%, mientras que el según escalo un 2,2%, marcando la desaceleración del aumento del precio de los alimentos.

Si tomamos en cuenta la última actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil que asciende a $234.315, esa misma familia debería ganar al menos más del doble de ese monto para cubrir sus necesidades de alimentación y casi el cuádruple para lograr satisfacer sus necesidades básicas.

Si hablamos de una persona sola, el ingreso mínimo para sólo alimentarse debe ser de al menos de $162.917 y para adquirir la Canasta Básica Total (CBT) $314.801.

Para ser de "clase media", una grupo familiar teórico de cuatro integrantes debe contar con ingresos de al menos $1,39 millones y para lograr ubicarse en el escalón de "sector acomodado", por lo menos $4,45 millones.

Si tomamos datos del mismo organismo, para el primer trimestre del año la pobreza en la Ciudad desde el 30,1% al 35,1%. De esta forma el número de personas en condiciones de vulnerabilidad ascendió a 1.083.000 desde los 928.000 registrados en la estadística anterior.