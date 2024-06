Foro Agroindustrial: mercados, brechas y arraigo, los principales desafíos de las pymes

Todo tuvo que ver con todo: en medio de tendencias mundiales de producción cambiantes, las pymes deben afinar sus gestiones para ser la fuente de trabajo genuino que siempre han sido. En el primer Foro Agroindustrial Pyme los tres bloques temáticos se retroalimentaron y plantearon problemáticas del sector, mostraron caso de éxito al tiempo que profundizaron en soluciones posibles. En un auditorio Ángel Bustelo colmado, representantes de pequeñas y medianas empresas (pyme) de Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca se encontraron para compartir y proponer. En un contexto económico complejo en el que muchas pymes se ven seriamente amenazadas, en el Foro se buscó ir un paso más allá de la coyuntura y abrir las posibilidades del principal sector productivo de la Argentina.

El evento contó con la organización conjunta de la Federación Económica de Mendoza (FEM), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y el Ministerio de Producción de la provincia. En este marco, se plantearon diversas problemáticas que atraviesan a las pymes agroindustriales en particular y a las cuyanas en general. Es que este primer Foro promovido por los mendocinos, se replicará en otras provincias de la mano de CAME. “Compartimos la preocupación por mejorar la comercialización, el arraigo y la cadena productiva”, contó Santiago Laugero, presidente de la FEM. Es que una de las motivaciones del encuentro tuvo que ver con sumar valor a las pymes que tienen un alto impacto en las fuentes de trabajo y en la producción nacional en general.

El ministro Vargas Arizu anunció nuevos créditos

Entre pasillos y durante las exposiciones –“Tendencias Mundiales en la Producción de Agroalimentos”, “Panorama Comercial de las pymes agroindustriales” y “El Desafío de generar arraigo con trabajo genuino”- una de las preocupaciones actuales tuvo que ver con el acceso al crédito. En este marco, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, anunció un acuerdo con el Banco Nación que lanzará una línea de crédito de hasta $20.000 millones de pesos. Con destino a colocación de malla antigranizo, eficiencia hídrica y/o energética y compra de activos fijos la Provincia asumirá el pago de una bonificación de 5 puntos de la tasa de interés a través del Fondo para la Transformación y Crecimiento. De este modo, durante los primeros tres años del crédito, las pymes tendrán una tasa nominal anual del 14%.

Brechas y complejidades

Claudio Montiel, al frente del departamento de Estadísticas de CAME, subrayó las amplias brechas que existen entre lo que cobran los productores y lo que pagan los consumidores, situación que atenta contra las pymes agroindustriales. En coincidencia, Laugero apuntó que estas asimetrías perjudican a los dos extremos de la cadena y que es importante achicarlas. En especial en el actual contexto de falta de agua, aumentos de energía y combustibles existentes. En este marco, Montiel –que formó parte del segundo panel sobre competitividad y rentabilidad- expresó que una de las mayores dificultades de las pymes se da en el ámbito exportador.

“Además del tipo de cambio las pymes tienen dificultades de escala y de logística ya que se les dificulta hasta salir a una ronda de negocios en Chile o en Bolivia que son lugares cercanos”, subrayó Montiel que sumó que a las pymes les cuesta mantener los mercados debido a las diversas trabas burocráticas y de habilitaciones, por mencionar las más comunes. “Cuando el mercado interno se dinamiza se quedan allí, se pierden mercados y hay que comenzar de nuevo”, apuntó el especialista que mostró la alta rotación que tienen las pymes exportadoras. Por este motivo, tanto desde CAME como desde FEM comentaron que trabajan en una ley pyme ya que tanto el régimen de exportaciones como el impositivo y el laboral debe estar adecuado a estas realidades.

El foro contó con tres paneles diversos

“No queremos que nos regalen nada, pero sería importante contar con incentivos”, destacó Oscar Flores, gerente de la cooperativa La Rioja, con 84 años de vida. Orgulloso del camino recorrido y de exportar tanto el vino como el aceite de oliva que producen en Chilecito, Flores destacó la importancia del trabajo conjunto entre los sectores público y privado. Sin embargo, admitió que no solo los tributos crecen día a día sino que tampoco se valoran los agregados de valor que las pymes hacen a su comunidad. Parte del panel que hablaba sobre la importancia de generar trabajo y arraigo en las provincias, Flores recorrió la historia de la cooperativa y sus diversos aportes a la educación, capacitación y permanencia de los jóvenes en sus lugares de nacimiento y crianza. También parte de este panel, Dévora Dorensztein, presidenta de la Red Alimentaria, hizo foco en la importancia de los procesos para llevar adelante los objetivos que las pymes se plantean.

En este marco, hubo coincidencia en la importancia de la formación y el acompañamiento, no solo para retener a los jóvenes sino también como una manera de mejorar los procedimientos de las pymes. “La competitividad interna es la que puede mejorar una pequeña empresa y aumentar su eficiencia”, expresó Franco Totero, de la empresa Sur Técnica y expositor del Foro. Para ello, más allá de lo que puede hacer el Gobierno y del paraguas que abren los industriales por la posible baja impositiva para importar (RIGI), el empresario expresó que para contar con procesos más eficientes es clave la inversión y, por tanto, el acceso al crédito.