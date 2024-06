Marca personal: qué es y cómo sacarle el mayor provecho

En el mundo de los negocios, pero también en otros aspectos de las relaciones sociales de las personas, generar confianza en los demás, dar una buena impresión personal, y poder comunicar claramente cuáles son nuestras habilidades es central. Para eso es clave desarrollar la llamada "marca personal".

Soledad Depresbítero, licenciada en Relaciones Públicas, comunicadora y experta en personal branding, con una certificación de Coach en Imagen Personal en Martha Malo School, conversó con MDZ acerca de un tema que adquiere cada vez más relevancia para el desarrollo de las carreras profesionales y el éxito de los emprendedores.

- ¿Qué es la marca personal?

- Representa la esencia de una persona, todo lo que piensa, lo que siente, lo que dice, lo que hace, cómo lo hace y también lo que muestra y deja ver de su vida personal y profesional. Otro punto importante es también cómo nos perciben los otros. Es esa impresión que dejamos en el otro.

- ¿Para qué sirve?

- Te cuento primero una diferencia. En realidad, está la marca personal y está el personal branding. Una vez que ya sabemos cuál es nuestra esencia, cómo somos, quiénes somos, qué queremos a nivel profesional y personal, está la hoja de ruta, todo ese desarrollo que vamos a querer trazar. Si pienso que mis objetivos profesionales y de negocios son A, B y C, la pregunta es ¿con qué cuento para llegar a cumplir esos objetivos? ¿Cuán lejos estoy y cuán cerca estoy? ¿Qué habilidades tengo a mi favor? ¿Qué es lo que puedo poner en práctica y qué es lo que tengo que empezar a aprender o a desarrollar que no tengo?

En el mundo de los negocios, primero es importante saber quién soy, qué hago y en qué soy bueno. O sea, ¿cuáles son mis habilidades y en qué me diferencio de otros? Porque llegado el momento me voy a vender yo, o voy a tener que vender el producto, o voy a tener que vender el servicio, o voy a tener que vender la corporación para la que estoy trabajando. Entonces, el primer punto es hacer un trabajo de autodiagnóstico, saber quién soy, dónde estoy parado, cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, cuáles son esas cuestiones que me benefician y me destacan frente a otros que, quizás, quieren hacer lo mismo, tienen la misma especialización o quieren desarrollar un negocio parecido o similar.

Saber cuál es mi diferencial y cuáles son mis potencialidades, mis habilidades, en qué soy bueno, en qué me siento bien, en qué me siento fuerte y poder contarlo a los demás, da más confianza.

Además, no hay dos oportunidades para una buena primera impresión. Y la marca personal en esto es clave. Si estamos desarrollando un negocio, seguramente vamos a estar frente a un otro que tiene que comprarlo, entenderlo, asimilarlo. Necesito accionistas, socios, necesito compradores. Entonces, si yo sé cuál es mi propuesta de valor voy a hacer mucho mejor mi trabajo, voy a poder darme a entender, voy a poder mostrarle al otro ese plus que hace que te elijan a vos.

- A veces se asocia el tema de la primera impresión a características personales, como la empatía. ¿Eso es algo que se trabaja, es algo que llevan de manera innata las personas o es algo que se puede adquirir con el tiempo?

- Hay varias cosas en esa pregunta. La primera es un dato que es bastante alarmante. Solamente de lo que decimos el 7% de lo que le queda al otro es el contenido. Con esto no queremos decir que no tengamos contenido. Pero el 93% de lo que nos cuentan no lo logramos captar. Todo el resto tiene que ver con la actitud, con la presencia, con cómo lo digo, con el tono de voz, con los gestos. Entonces, ese 7% es importantísimo si lo tomamos como parte del negocio, pero todo lo demás es algo que hay que trabajar. Ahí hacemos un trabajo de autoconocimiento para saber fortalezas, debilidades, qué oportunidades tengo y qué amenazas, como en cualquier proyecto. Vemos qué es lo que tenemos y qué nos falta. Y lo que nos falta se puede trabajar.

Hay cuestiones que son actitudinales, que si yo sé que soy bueno en algo lo puedo poner en juego. Y después está lo que no sé, lo tengo que aprender o lo tengo que adquirir. Y ahí puede ser la actitud, puede ser la oratoria, infinidad de cuestiones que se entrelazan con la vida personal y con las características personales de uno.

- ¿Eso sirve para trabajar en equipo?

- Es clave, porque una persona que se conoce y sabe cuáles son sus debilidades y sus fortalezas es mucho mejor compañero, es mucho mejor jefe, mejor líder, mejor empleado y mejor para trabajar en equipo. Y también se hace más visible frente al otro. Porque tomo una posición y sé en lo que soy bueno, sé cómo contártelo.

Una persona que tiene eso identificado en grupo es mucho mejor, es mucho más permeable, es mucho más flexible y es como más fácil de entender y, a la vez, se hace más magnético. Una persona que tiene su marca desarrollada, es más interesante, tiene cierta seguridad.

Soledad Depresbítero.

Foto: Analía Melnik/MDZ

- ¿Cómo se aprende el desarrollo de la marca personal?

- Bueno, lo principal es conocerse, o sea, saber qué es lo que tenés y empezar a hacer este ejercicio. Insisto en saber quién sos, qué tenés para dar y empezar a indagar en esto y después eso ya te va a generar una confianza. Lo que son tus debilidades son cuestiones que vas a ir aprendiendo.

- ¿Cómo nos ayuda la tecnología?

- La tecnología es clave. Además, hoy todo está en línea. Hay un momento en el que estamos en una entrevista, en una reunión,

ya sabemos a través de las redes sociales quién es, podemos visualizar cómo es. Bueno, de la misma manera pasa con nosotros. Entonces todo lo que está en la red y todo lo que está en línea, nuestras redes sociales. Si tenemos un desarrollo de página web, si estamos alineados con los objetivos de la empresa o del negocio, todo eso se puede ver.

Entonces, hay que ser muy prolijos con lo que dejamos ver, porque muchas veces no prestamos atención a esa área y realmente el área y el mundo del ecosistema digital es vital para darnos a conocer y para causar esa primera impresión antes de estar presencialmente.

Hay que prestar mucha atención al manejo de las redes, que sean coherentes, que el mensaje que esté ahí sea el que yo realmente quiero transmitir, que no se escape algo que no está pensado, así como pensar la estrategia de un negocio, pensar un poco la estrategia personal y esto no significa que seas un egocéntrico, ni que tengas que ser un especulador sobre ciertas cuestiones, sino como que puedas estar alineado a lo que realmente querés mostrar, a lo que realmente querés contarle a un otro.

- ¿Es importante ser genuino?

- Básicamente sí. La autenticidad es clave, porque si no, eso se cae. Si vos me mostrás redes sociales o tenés un trabajo en línea que después no coincide, si cuando nos ponemos en contacto se ve que el famoso relato no está entramado, entonces ese lenguaje cae rápidamente, no tiene consistencia.

- ¿La inteligencia artificial nos puede ayudar?

- Nos puede ayudar mucho a encontrar soluciones prácticas. Por ejemplo, cuando no tenemos tiempo y tenemos que generar el storytelling o queremos contar acerca de nosotros y queremos generar una x cantidad de posteos, la inteligencia artificial nos puede ayudar a escribir, nos puede ayudar pensando algunas ideas. Creo que es una gran aliada. No estoy del lado del abuso de la inteligencia artificial, pero sí nos puede ahorrar mucho tiempo.

- Hablando de marca personal, ¿quién es Soledad Depresbítero?

- Me dedico a hacer el desarrollo de marca personal para las personas. En el desarrollo de mi carrera profesional trabajé relaciones públicas y fui comunicadora durante mucho tiempo. En un momento de mi carrera profesional hice una pausa y empecé a revisar si realmente lo que estaba haciendo era lo que me gustaba, lo que me apasionaba y cómo podía darle un giro. Estaba un poco agotada de la comunicación dentro de las empresas y quería trabajar en el 1 a 1, con las personas que en definitiva son las que entran en las empresas y generan el verdadero cambio.

Entonces, desarrollé un método que traigo de mi experiencia en comunicación en el desarrollo del negocio y en la experiencia que tengo de desarrollo de branding para marcas y armé un método específico para que una persona pueda introducirse en el mundo del autoconocimiento, hacer un diagnóstico, hacer un ejercicio práctico para ver dónde está, trazar sus objetivos y empezar a ver a través de qué canales de comunicación comunica, cómo está respecto a eso, habilidades que le faltan, qué quiere mejorar y qué quiere pulir para ser su mejor versión.

Así que puntualmente hoy me estoy dedicando a eso. Es muy gratificante y creo firmemente en que uno puede mejorar la vida de otros si se conoce.

- ¿Es para todos el desarrollo de la marca personal?

- Hay varios mitos, como que esto es para celebrities, que solamente los famosos lo pueden hacer. Y esto no es para nada así. O sea, en el mundo de los negocios, cualquier persona que necesite pisar fuerte, generar confianza, hacerse entender y que realmente pueda poner en juego cuál es su propuesta, necesita hacer un trabajo de marca personal.