Para cuidar el bolsillo: una economista divulgó cómo debes administrar tus ahorros

La economía argentina se encuentra en un estado de incertidumbre significativo. A pesar de los esfuerzos del Gobierno para estabilizar la situación, los desafíos estructurales siguen siendo profundos. Los primeros seis meses de gestión de Javier Milei han generado expectativas, pero también dudas sobre la sostenibilidad de sus políticas a largo plazo.

El presidente argentino ha logrado un hito importante al bajar considerablemente la inflación en un corto periodo de tiempo. Esta reducción implica un alivio, especialmente en un país que ha luchado contra la panoramas peores en el pasado. Sin embargo, a pesar de este éxito macroeconómico, la realidad cotidiana de muchos argentinos no ha mejorado. Los precios en los supermercados, el costo de servicios y el desempleo siguen siendo problemas apremiantes. Muchos ciudadanos aún no sienten los beneficios de esta estabilidad inflacionaria en sus bolsillos.

La economista Paula Pía Ariet, en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, analizó el contexto económico argentino actual y advirtió que el futuro de la economía "es como querer adivinar cómo va a salir la lotería", pero aseguró que "hemos salido de cada cosas peores".

En esa misma línea de observación, comentó que "algunos precios se han puesto blanco sobre negro, pero sí hay algunos precios que todavía no se ponen sobre el tapete. Entonces, ahora hay algunos precios que van a seguir subiendo, por ejemplo todo lo que tiene que ver con los servicios, y eso va a generar un impacto en la inflación y eso, a su vez, va a generar un impacto en el resto de los precios de la economía".

La licenciada en economía opinó que "no nos puede pasar nada mejor que ir bajando de a poco. Cuando vos bajas todo de golpe, hay algo que no es muy real. Entonces, lo que va a pasar ahora es que la inflación va a estar en un 4% o 5% durante un par de meses, eso tiene que ver con una cuestión que se llama inercia. No podés de repente hacer que sea cero. Creo que como nos venimos acostumbrando, vemos que bajamos y bajamos y de repente te quedas pensando cuál es el problema ahora, pero en realidad esto era lo natural".

Además, dejó en claro que "ahora está bajando la velocidad del aumento. La velocidad del problema es más lenta, pero los problemas todavía son problemas porque ahora tenemos un problema que es real y concreto, que es el tema de la estanflación. Todavía tenemos inflación y estamos estancados, necesitamos empezar a generar acciones para producir. De esa estanflación hay que salir a través de un proceso que es productivo, debemos generar condiciones para inversión".

¿Qué hacemos con nuestros ahorros?

Dado el complejo escenario económico que atraviesa el país, Paula Pía Ariet brindó algunos consejos sobre qué hacer con el dinero que tenemos atesorado. La economista explicó que "hay una diferencia importante entre lo que es una inversión y lo que es una forma de sostener el ahorro. Cuando yo invierto es para generar otro ahorros ingresos, y eso lo podemos hacer con un número importante de dinero".

Desde lo personal, opinó que "soy anti plazo fijo, siento que podrían haber otras inversiones que son mejores", por lo que recomendó: "Si entrás a una billetera virtual, hay cosas que son menos, intermedio o más riesgosas. Eso es lo bueno de estos sistemas. Además, te van advirtiendo que, si sos muy adverso, te vayas a un fondo de inversión que ellos eligen en dónde invertir. Ahí vas a ganar un poquito menos, pero tenés asegurado un poquito más los ingresos".

Por otra parte, se refirió al relanzamiento de los créditos UVA , y argumentó: "Son buenos cuando la inflación pasada fue alta y la futura es baja. Esto fue muy conveniente en enero, febrero y marzo porque la inflación de noviembre, diciembre y enero fue muy alta. Entonces, dejan de tener tan buena rentabilidad. Además, tenés que esperar 180 días para sacarlos. En cambio, en una money market, que son las billeteras, vos podés salir mucho más rápido, entre las 24 y 48 horas".

Finalmente, mencionó las cauciones: "Es para cuando tenés un pco más de dinero, y que lo podes poner durante 7 días o 14 y lo podés hacer en pesos".

