Alentados por el impulso minero, quieren reactivar la búsqueda de uranio en Mendoza

Alentados por el impulso de la minería en Mendoza, una empresa canadiense quiere reactivar la búsqueda de uranio. La canadiense Sky Uranium anunció un acuerdo comercial para avanzar en la exploración en una zona de más de 20 mil hectáreas que, según esa empresa, están dentro del Distrito Malargüe Occidental.

El Gobierno busca impulsar la minería tomando a esa microrregión como eje. En particular, promocionan la minería metalífera y de cobre.

El uranio es un elemento metálico y los procesos de explotación pueden generar polémica en Mendoza, pues involucra la inyección de sustancias. Incluso, la empresa que tiene los activos, explica que haría "minería in situ", generando los procesos físicos y químicos en el yacimiento subterráneo y no con una planta industrial como la de Sierra Pintada.

Uno de los equipos de Sky.

"El proyecto se encuentra en la provincia de Mendoza, dentro del Distrito Minero de Malargüe Occidental (“MDMO”). El Gobierno de Mendoza ha lanzado un nuevo vehículo para apoyar el desarrollo en la provincia, con un enfoque particular en la minería como clave tanto para la transición a la energía limpia como para el crecimiento de las economías locales (www.impulsamendoza.com.ar).

Para la empresa, la zona "ha sido estudiada e identificada como una región muy adecuada para el desarrollo minero debido a su alto potencial geológico y su baja competencia por el uso de la tierra o el agua. El resultado es una iniciativa para acelerar y desburocratizar los procedimientos de aprobación de proyectos", explican en el comunicado de prensa en el que ponderan la política minera del Gobierno.

La mención al Distrito Minero es retórica. Según explicaron a MDZ desde el Ministerio de Energía, el proyecto no está incluido en la Manifestación de Impacto Ambiental que se está elaborando para enviar a la Legislatura.

El proyecto "Corcovo" es parte del plan de exploración en la cuenca neuquina.

Sky avanza con varios proyectos en la región norte de la Patagonia. Allí tiene un socio: Corporación América, de Eduardo Eurnekian. El proyecto Corcovo que anunció la empresa aún no tiene autorizaciones ambientales. En lo que se avanzó es en el proceso comercial para la adquisición de los activos. mineros. "El acuerdo de opción de Corcovo incluye el derecho a adquirir una participación del 100% en ambas tenencias bajo los siguientes términos: Pago de US$400.000 en 5 cuotas en 3 años. Un NSR del 1% pagadero al vendedor, sobre ambas propiedades, que Blue Sky tiene derecho a recomprar por un total de 500.000 dólares estadounidenses. Un pago de 500.000 dólares estadounidenses al proveedor si el proyecto logra una producción comercial", informó la empresa.

Para considerar el proyecto se basan en estudios de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En la zona hay explotación petrolera y creen que hay potencial para extraer uranio. "Este modelo fue inicialmente reconocido por la CNEA y seguido por un equipo de exploración pionero que prospeccionó la mineralización de uranio en toda la cuenca neuquina. Esos estudios expusieron anomalías de uranio en el área de Corcovo. La presencia de anomalías de uranio relacionadas con unidades de alta porosidad, selladas por sedimentos finos, representa condiciones geológicas prospectivas para la exploración de depósitos de uranio ISR", explican. El método de extracción que propone la empresa es justamente lo novedoso, pues sería ejecutado en el lugar, inyectando agentes oxidantes (sustancias), para extraer el agua natural "rica en uranio". "Los procedimientos mineros inyectan un agente, en la mayoría de los casos un oxidante, y utilizan la misma agua subterránea nativa para oxidar y volver a disolver el uranio. Una vez en solución, el uranio se bombea a la superficie y se recupera en un sistema de intercambio iónico de resina/polímero o de intercambio iónico líquido (extracción con disolvente). El producto final es un precipitado de uranio conocido habitualmente como torta amarilla", indicó la empresa.

Mendoza tiene una larga tradición en minería de uranio, pues hay yacimientos que fueron explotados en Malargüe y San Rafael. Pero además está la planta de procesamiento Sierra Pintada, donde la CNEA producía uranio mineral que era la base para producir, en otro sitio, el combustible para las plantas de energía atómica. Los pasivos ambientales que generó la planta aún no son remediados.

El Distrito Minero Malargüe Occidental es el plan para impulsar la exploración minera metalífera en esa zona. Lo ingresará la empresa estatal Impulsa Mendoza. Con una propiedad minera como mascarón de proa, incluirán más de 100 proyectos de exploración en una misma Manifestación de Impacto Ambiental para que pase por la Legislatura una sola vez. En ese grupo no hay proyectos de uranio. "Nombran al distrito porque está dentro del área del mismo. Pero no están dentro de los proyectos que están siendo procesados en el Estudio de Impacto Ambiental. En la Dirección de Minería no ha entrado ningún documento oficial", informaron desde el Gobierno.