Empresarios chinos y canadienses ponen el ojo en el cobre de Mendoza

Hanaq, una empresa minera radicada en Canadá, pero con capitales chinos busca instalarse en Mendoza para explorar en la búsqueda de cobre. Por eso, según informaron desde el Gobierno, pidió la titularidad de 20 propiedades mineras en Malargüe para buscar ese metal. Se trata de una empresa que tiene como objetivo explorar en América del Sur y tiene intereses en Argentina y Perú, entre otros sitios.

La empresa está en los trámites preliminares para iniciar la actividad. Presentó 20 pedidos en Minería, con la antigua reglamentación, pues aún no está vigente el nuevo Código de Procedimiento Minero. Ahora la Dirección de Minería debe corroborar que no haya otros titulares, publicar los edictos y el Consejo debe aprobar el pedido para otorgar la propiedad. No es un dato menor, pues en Mendoza se habían congelado los pedidos de cateo o exploración nuevos, sobre todo tras la sanción de la 7722 y los litigios alrededor de la minería.

Directivos de esa compañía se reunieron con la ministra de Energía, Jimena Latorre, y el director de Minería, Jerónimo Shantal, y les manifestaron las intenciones de invertir en la provincia. "HANAQ es una empresa diversificada de metales preciosos que se dedica a construir y operar minas productivas, eficientes y de bajo costo, con el objetivo de generar un valor significativo para todas las partes involucradas", dice en su presentación la empresa. Como misión dice tener "realizar proyectos mineros de excelencia en los Andes donde Hanaq desarrolla su actividad, con el objetivo de actuar como puente económico, social y cultural entre Asia y los Andes".

Los representantes de la empresa.

Las áreas pedidas están dentro de lo que será el Distrito Minero Malargüe Occidental, que fue promocionado por Alfredo Cornejo en Canadá. Según el Gobierno, "solicitó 20 permisos de exploración de cobre, una zona de más de 20.000 kilómetros cuadrados con gran potencial geológico que fue promocionada en las ferias mineras de Canadá, Australia y Chile".

Hanaq es una empresa intermedia que explora y luego busca socios o compradores para explotar o aumentar la escala del negocio. Además del cobre, Hanaq tiene intereses en el litio y posee activos en el norte argentino en los que aprovecha ese recurso. En Jujuy, por ejemplo, es propietaria del proyecto Solaroz y operará la mina con la empresa australiana Strike Resources Ltd. Promociona además los proyectos La Providencia y San Andrés (con potencial en plata), ubicados en Jujuy; Cerro Tinte, en Salta; Cerro delta y Sierra de las Minas, en La Rioja y en la Patagonia tiene proyectos de Uranio y fluorita. La exploración en Mendoza sería la primera experiencia en la búsqueda de cobre en Argentina por parte de esa empresa. En Perú es tiene el proyecto Betania. “Nos reunimos con Hanaq, luego de la participación que tuvimos junto al Gobernador en la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) en marzo. Se mostraron entusiasmados en la feria y ahora presentaron 20 permisos de exploración en Malargüe”, dijo Jimena Latorre a través de un comunicado.