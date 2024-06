El Banco Central siguió en modo comprador, aunque no sumó reservas

El Banco Central retomó la senda positiva y compró dólares por segunda jornada consecutiva, aunque por un monto mucho menos a los casi US$ 500 millones del viernes pasado. En la jornada sumó US$ 82 millones por operaciones en el mercado de cambios. De esta forma acumula en el mes de junio US$ 181 millones y desde diciembre de 2023 US$ 17.427 millones

Las reservas brutas informadas del organismo culminaron en US$ 29.956 millones, con lo que sumaron US$ 790 millones respecto de la anterior rueda, exactamente el mismo monto que recibió del FMI por la renegociación del acuerdo la semana pasada.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar mayorista cotizó a $905, con operaciones por US$ 529,3 millones en el segmento de contado y US$ 181 millones en el Rofex.

El dólar blue cerró este jueves a $1.305, lo que implica un nuevo récord nominal, con una suba $25 respecto de la jornada anterior. Las cotizaciones financieras se mantuvieron estables. El Contado con Liquidación cayó $ 3 hasta los $1.274, mientras que el MEP ganó $1 hasta tocar los $1.245.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 44,2% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $924 llegó al 41,25%.