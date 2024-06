Fausto Spotorno, uno de los economistas más escuchados por Javier Milei, le puso un freno a la salida del cepo en 2024: "No creo que salgamos"

El economista y asesor del presidente Javier Milei, Fausto Spotorno, aseguró este domingo que el programa de Luis Caputo es “bueno pero no soluciona todos los problemas” y que se trata de un plan de transición. También le bajó las expectativas a una salida del cepo a fin de 2024: "Yo creo que no salen este año".

"El cepo tiene una cosa que es el Impuesto PAIS que es más difícil sacarlo, cae legalmente a fin de año. No significa que se levanten restricciones a poco", advirtió.

En diálogo por Radio con Vos, el integrante de la consultora Orlando Ferreres aclaró que el planteo que aplica el ministro de Economía permite ordenar las cuentas gracias al mantenimiento del superávit fiscal.

"Me parece que aquel que piensa que esto es un éxito y cambia la Argentina de punta a punta, diría que no, le falta. Habilita cosas como el RIGI, que pueden ser herramientas que pueden andar pero hay que ver cómo se ejecutan", indicó.

En ese sentido, explicó que al programa económico "le faltan muchas fases" y que el año próximo se necesitará otro "de largo plazo".

"Caputo vino con un plan económico inicial para salir de todos los problemas de corto plazo, los cuales son lo fiscal, lo monetario y el balance del BCRA. Después de eso viene un programa más mileísta, el cual es más puro, me parece que requiere más del Congreso que lo que el gobierno puede ejecutar", señaló.

Respecto a la baja de la inflación, Spotorno afirmó que es la prioridad "número 1 y es la razón por la que ganó Milei. El programa ataca ese tema definitivamente".

"Este programa si bien apunta a esos problemas, hoy estás en la fase 1 del programa de transición que es arreglar e déficit fiscal, la inflación, no sabemos cuándo salimos del cepo y sin salir no tenés crecimiento económico. No es que saliendo del cepo lo vas a tener, pero con cepo no los vas a tener", cerró.