Tras el acuerdo con China y el FMI, qué vencimientos de deuda le quedan a Luis Caputo

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció finalmente la aprobación de la revisión de metas de la Argentina y el desembolso de US$ 800 millones. De esta manera destacó que "el programa sigue firmemente encaminado".

La decisión del board fue la de aprobar la octava revisión trimestral del acuerdo renegociado en 2022 por Argentina, tras evaluar que la administración de Javier Milei superó holgadamente las metas de superávit fiscal, acumulación de reservas y emisión monetaria entre enero y marzo.

El desembolso está destinado a "apoyar los esfuerzos de las autoridades por afianzar el proceso de desinflación, reconstruir las reservas fiscales y externas y apuntalar la recuperación".

"El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024", destacó.

Yuanes, Shutterstock

El anuncio llegó para sumar una nueva buena noticia tras los dos éxitos seguidos que encaminó en las últimas horas: la aprobación de las leyes Bases y Paquete Fiscal y el acuerdo China por la extensión del swap de monedas.

En este último caso, se sucedían en breve dos vencimientos por US$ 5.000 millones, es decir, 35.000 millones de yuanes. El entendimiento incluye el pago de los compromisos por el swap recién a partir del año que viene, con cancelación total a mediados de 2026.

Tras el acuerdo, el presidente Javier Milei tiene previsto un viaje a China donde se reunirá con el presidente Xi Jinping. Con lo que también buscará dejar atrás los desencuentros provocados por los insultos que el propio Milei profirió a los chinos a causa de su sistema político.

De esta forma se despejaron diversos vencimientos de deuda externa en el corto plazo. De acuerdo a datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), entre junio y septiembre vencían compromisos por un total de u$s12.900 millones. Pero, con los acuerdos recientes, se despejan alrededor de 5500 millones. En concreto, había pagos por US$ 2954 millones para junio y otros US$ 1970 millones en julio en concepto de swap con China, además de US$ 643 millones en junio de pagos al FMI.

Lo que queda en el tintero son cerca de US$ 7.000 millones, que incluyen pagos al FMI por cerca de US$ 1600 millones, vencimientos con organismos internacionales de créditos y vencimientos de bonos con privados por alrededor de u$s3.700 millones.

Se trata del principal desafío para el equipo económico. Lograr financiamiento privado para refinanciar esa deuda es algo que aún no está al alcance de la mano por la calificación negativa crediticia que ostenta el país. La alternativa será la de liquidar parte de las reservas.

Hoy las reservas brutas del Banco Central apenas superan los US$ 29.000 millones, aunque en concepto de reservas netas los números son aún negativos, con un rojo mayor a los US$ 2000 millones, aunque lejos de los US$ 10.000 millones que tenía el Estado Nacional en diciembre.