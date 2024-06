El esperanzador pronóstico de un economista sobre el impacto que tendrá la Ley Bases

El Senado aprobó en general la Ley Bases del Gobierno. La votación resultó en un empate, con 36 votos positivos y 36 negativos. Por ese motivo, y de a cuerdo al reglamento del Congreso, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, emitió su voto positivo y así se impuso la aprobación del proyecto. Ahora el texto debe volver a Diputados.

El proyecto parlamentario del oficialismo se achicó, aunque conservó puntos que plantean cambios importantes que afectan a la economía. Para mayor precisión, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con el economista Aldo Abram para analizar la incidencia que tendrá la nueva normativa en la materia económica argentina.

"La política es la que determina el rumbo del país", comenzó argumentando. Y explicó: "Cuando la gente tiene una expectativa por delante, lo que hace es ahorrar lo que más puede. Obviamente no lo va a hacer en pesos, lo hace en dólares, porque los pesos se desvanecen ante una crisis y lo hace porque si llega, con eso puede morigerar el impacto sobre el bienestar económico de su familia. Entonces, si todos empezamos a hacer eso, lo que estamos haciendo es dejar de consumir y de invertir, las empresas igual, y eso implica que la demanda interna en el país se derrumbe. Si no hay nadie del otro lado para comprar nuestro trabajo, para qué lo vamos a hacer, entonces eso te mete en una recesión tremenda".

"Para salir de eso, lo que uno necesita es darle a la gente la señal de que no vamos a ir a esa crisis, porque la gente votó un cambio de rumbo, y de esa forma incentivar a aquellos que tienen capacidad de gasto y no la están usando porque tienen miedo, para que empiecen a invertir. Eso es lo que saca a cualquier país del mundo de una recesión y lo pone en una recuperación sustentable", sostuvo Abram.

El economista reveló que "la clave es que los argentinos entendamos que los rumbos económicos y políticos no los fija un Presidente, se fijan por leyes. Los presidentes tienen la posibilidad de modificar muy pocas leyes y, en determinadas circunstancias, con un Decreto de Necesidad y Urgencia, pero la gran mayoría de las leyes las tiene que sancionar el Congreso. Por eso es que hemos tenido tanta incertidumbre, por eso es que no estamos viendo que la gente se vuelca a volver a consumir y a usar esos recursos para tener mayor bienestar y no simplemente para andarlos acumulando por si viene la crisis".

El oficialismo logró la aprobación de la Ley Bases.

"También vemos que las empresas, a duras penas, empiezan a invertir porque claramente en el Congreso las señales que nos están dando es que ellos no están dispuestos a generar ese cambio, no están dispuestos a sancionar las leyes para que ese cambio de rumbo a la normalidad se produzca. Y si a alguien le queda duda de esta falta de voluntad de la mayoría de nuestros legisladores, primero miren en el Senado, pero miren el conjunto del Congreso. Es el primer Gobierno de la democracia al que no le aprueban una sola ley en seis meses de gestión", añadió.

Con respecto al impacto que va a tener la ley en el sector económico, advirtió: "La señal que en definitiva da la aprobación de la Ley Bases y en el paquete fiscal, es justamente un pequeño paso hacia la normalidad. Esto es como tirar una una bolita de nieve desde arriba de una montaña, en la medida que la gente va viendo que las cosas mejoran, va acumulando cada vez más nieve hasta que se vuelve una avalancha, o sea, se vuelve una recuperación fuerte. Y si seguimos dando pasitos hacia la normalidad, eso se va a consolidar y se va a volver una recuperación sustentable.

"Los datos oficiales demuestran que hemos empezado a salir del fondo del pozo. El conjunto de los sectores que se están recuperando, son más que los que siguen cayendo y por eso se está empezando a crecer desde abril. La ventaja de dar este paso hacia la normalidad que implica la Ley Bases es que lo que va a ir haciendo es acelerar este proceso, lo vamos a ir viendo que se acelera porque estamos saliendo de un pozo. Con la Ley Bases vamos a empezar a salir más rápido y nos falta un cachito más, que es salirnos del cepo para ir todavía mucho más rápido en términos de recuperación", concluyó el economista Aldo Abram.

