Cuáles son las claves económicas a seguir tras el paso de la Ley Bases por el Senado

El Gobierno logró en la madrugada de este jueves una victoria trabajosa de la Ley Bases en el Senado y de esa manera ya tiene la ley que desde hace seis meses dice necesitar para encarar las reformas estructurales que quiere implementar. Por supuesto, tras los cambios impuestos en la Cámara alta, ahora el texto deberá volver a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará insistir en la propuesta original de suba del piso de impuesto a los Bienes Personales y ampliación de la base de contribuyentes de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, vía suba del mínimo no imponible, entre otros aspectos.

Tras el resultado en el Senado los mercados financieros reaccionaron con euforia, con subas de hasta el 11% en ADR (American Depositary Receipt) de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, y todo el panel en verde, con mejoras muy relevantes esta rueda.

En cuanto al mercado local los bonos en dólares también registran subas de hasta 6,9% (AL41), lo que gatilló una baja del riesgo país del 4,65% hasta tocar los 1415 puntos básicos este jueves al mediodía, mientras que las acciones en la plaza local también registran de hasta el 8%. La semana pasada el riesgo llegó a orillar los 1600 puntos, pero a fines de mayo estaba en 1100, marcando una gran volatilidad en el mercado de bonos.

Apenas 24 horas antes, durante su exposición en ExpoEfi 2024, el presidente Javier Milei hizo una cerrada defensa de su programa económico, criticando duramente a consultores y economistas profesionales, periodistas "ensobrados" y la oposición por cuestionar la acción de gobierno y, según su entender, tener esa actitud porque el Gobierno les "corta los curros".

Javier Milei en ExpoEfi, una exposición ante empresarios y ejecutivos.

Panorama complejo

Este es el escenario que tiene la Argentina el día después de la sanción de la Ley Bases en el Senado. Pero para el ciudadano de a pie por ahora nada cambia. La inflación sigue siendo un flagelo que carcome sus ingresos, al margen que este mismo jueves el Gobierno celebre como un gol de Messi la baja del Indice de Precios al Consumidor de mayo por debajo del 5% y probablemente más cerca del 4,5%.

Claramente, es una baja sustantiva frente al 8,8% de abril, pero igual es un número de espanto y el propio Presidente así lo admite. Milei argumenta su inédito ajuste vía motosierra diciendo que cuando asumió en diciembre la economía argentina viajaba a una tasa de inflación anual del 17.000% y que con las últimas bajas va a estar en 50% anual. Pero más alllá de los números y los argumentos, los consumidores argentinos ven que la plata no les alcanza, que ahora se viene un tarifazo de luz y gas, que se suman al fortísimo ajuste en aguas y saneamiento y que su empleo también corre riesgo.

En la agenda económica del Gobierno está el frente externo, con sus complejidades. Si bien es cierto que mientras se discutía el proyecto de Ley Bases en el Senado, logró renovar el swap con China por US$ 5000 millones y evitar echar mano a las escuálidas reservas del Banco Central.

Para tenerlo en claro, desde que asumió Javier Milei el Banco Central compró unos 17.000 millones de dólares, pero las reservas brutas del Banco Central pasaron de US$ 21.200 millones a poco más de US$ 29.000 millones, porque el resto se fue en pagos de importaciones y vencimientos de deuda. De este modo, las reservas netas, que Sergio Massa y Miguel Pesce dejaron en unos 11.500 millones de dólares negativas, están hoy en un rojo de unos 2000 millones de dólares. La industria manufacturera está atravesando una fuerte recesión en casi todas las ramas de actividad.

La cuestión de la actividad económica no es menor. Los últimos indicadores de producción industrial de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) revelan una caída de 14,9% y caídas generalizadas en todos los sectores. A nivel de actividad los propios datos del Indec muestran un panorama catastrófico. El Estimador Mensual de la Actividad Económica indica que marzo (último dato oficial) cayó 8,4% versus marzo de 2023 y en la medición desestacionalizada contra el mes anterior bajó 0,5%, pero ya acumula 20 meses seguidos en rojo.

El pac-man de la inflación

Con este panorama, sin crédito real y concreto para apalancar al sector productivo, y con el flagelo de la inflación golpeando los bolsillos de los consumidores, pero también a las empresas, no sé sabe todavía por dónde podría venir la reactivación que necesita la economía.

La Ley Bases es un comienzo. El tiempo dirá si es necesaria, si es necesaria y además suficiente, o si en verdad es parte del problema y no de la solución. Mientras tanto, la clase media y quienes están incluso por debajo de ese nivel, desde diciembre hasta sólo vieron ajustes brutales en tarifas de servicios públicos, colegios privados, prepagas, alimentos y otros bienes de consumo masivo, combustibles, además de recortes de empleo y suspensiones que empiezan a "picar cerca".

Mientras ese escenario no cambie, será difícil que la ciudadanía crea que los brotes verdes están cerca. Y ya se sabe que ante la incertidumbre se postergan todas las decisiones de consumo e inversión. En río revuelto sólo hacen su juego los especuladores y los mercados financieros, que aprovechan las pequeñas ventanas de viento a favor. Tal vez la reciente euforia de los mercados financieros no sea más que una expresión de este comportamiento especulativo y cortoplacista y no un cambio de tendencia.