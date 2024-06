Negociación con el FMI: "Luis Caputo dio un mensaje demasiado optimista"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que después de este jueves se discutirá un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, que se espera que se desembolsen 800 millones de dólares ese mismo día. "Llevará un tiempo pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente (esperemos) con ese nuevo programa llegue nueva plata", dijo. El Gobierno espera que ese dinero los ayude para cumplir su promesa de "salir del cepo" cambiario.

Los intentos de Caputo de llevar tranquilidad a los mercados no son nuevos. Hace meses que el ministro intenta que el FMI gire fondos, pero sin los resultados esperados. "Moderaría el entusiasmo porque esto ya se sabe, no es nuevo", aseguró el economista Carlos Burgueño en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

En esa misma línea, declaró: "Argentina está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre la base del stand by que había firmado Mauricio Macri, pero manteniendo las facilidades extendidas. El acuerdo de Macri era por 55 mil millones de dólares, de los cuales el FMI giró 44.800, con lo cual quedan 10 mil millones de dólares, que son a los que se refiere Luis Caputo. Es lo que el fondo, en teoría, podría ampliar pero con facilidades extendidas, que es un acuerdo un poco más acorde con lo que la Argentina necesita".

Con respecto a las posibilidades de negociación, explicó: "Se sabe que es para el segundo semestre, pero falta todavía por las condiciones del Fondo. Por ejemplo, el Fondo no te va a bancar un tipo de cambio atrasado, tampoco te va a bancar que financies una devaluación con esos 10 mil millones de dólares. Si es cierto que el Fondo pide la reapertura del cepo y estaría dispuesto a financiarlo, pero eso se sabe. Te diría que lo que hizo Caputo es ratificar un rumbo. Ahora, pienso que hay que moderar las expectativas, porque él lo planteó como algo inminente, y no lo es".

El economista de MDZ Radio 105.5 FM, Carlos Burgueño.

"Sería una negociación muy larga, como de tres meses. Esta información es del Fondo Monetario Internacional, está dispuesto a negociar. Ahora, la clave de la negociación del Fondo es lo que Argentina debe, no lo que Argentina podría tener de más dinero. Entonces, cómo es que Argentina hacia adelante va a renegociar la plata que le debe al FMI. Acá hay algo que se desarticula hacia adelante, que en realidad ya ha empezado a desarticularse, que es lo que la Argentina le paga al Fondo, con lo que el fondo te devuelve", sostuvo el economista.

Y añadió: "Por ejemplo, la Argentina le pagó 1.600.000.000 de dólares a fin del mes pasado, y el Fondo manda 800, con lo cual ya hay un desequilibrio entre lo que Argentina paga y lo que el Fondo te manda. Entonces, lo que dice el Fondo es que está dispuesto a negociar, que otra vez se requilibre renegociando desde cero los diez años. O sea, que lo que la Argentina le debe al Fondo, que son 44 mil millones de dólares, se pague en diez años. Recién ahí se discute lo que quiere Argentina, porque las condiciones para más plata son diferentes a la renegociación de la plata que ya le prestó a la Argentina".

Además, aclaró que "después de que Argentina y el FMI consideren que hay que abrir el cepo, te diría que el Fondo no lo considera una prioridad. La única manera que el Fondo te prestaría plata, es para abrir el cepo".

Carlos Burgueño opinó que "Luis Caputo dio un mensaje demasiado optimista, como que hay algo inminente, que no lo hay. Personalmente creo que esto no va a ocurrir hasta el 2025, sí pueden haber cosas parciales. Para que Argentina pueda abrir el cepo desde el país antes que el Fondo te empiece a negociar más plata, la reserva tendría que estar 5 mil millones de dólares arriba, y este mes van a terminar abajo otra vez. No está funcionando bien la liquidación sojera, el Banco Central debería estar comprando 300 millones de dólares y ayer vendió 36. Entonces, entiendo que hay que vender optimismo, es el negocio del ministro de Economía, pero me parece que vendió algo que no es inminente".

