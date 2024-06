Luis Caputo: "La Argentina dejó atrás la etapa de las tasas de interés negativas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la Argentina dejó atrás la etapa de las tasas de interés negativas. Al anunciar que la licitación de bonos pagó por primera vez desde el inicio de su gobierno una tasa superior a la inflación mensual, señaló que la política monetaria ya cumplío su objetivo, "Cuando llegamos los intereses de los pasivos remunerados representaban un 40%, hoy es de un 4%", aclaró.

"En el exterior se preguntan como pudimos hacer bajar la inflación con tasas de interés negativas", dijo y explicó que en la Argentina al no haber crédito la tasa no apalanca el consumo como sucede en otros países.

Y pidió al auditorio no escuchar a quienes critican el plan económico, "la economía pasó de tener riesgo de hiperinflación a hablar de créditos hipotecarios en 60 días. Bajamos el déficit desde el día uno y lo seguimos sosteniendo. Mayo cerró con un superávit enorme", les recordó.

Luis Caputo. ExpoEfi

En el marco de su disertación en el marco de la ExpoEfi 2024, Caputo, apeló a la metáfora médica para referirse a la Argentina que heredaron del gobierno anterior. Para contestarle a un economista opositor al que no nombró, dijo que "no se trata de conseguir un médico clínico porque ya sabemos el diagnóstico". "Sólo un salame no sabe cual es el diagnóstico. La Argentina tenía un cáncer fiscal terminal, una metástasis financiera, monetaria, cambiaria e institucional. Lo que necesitaba la Argentina era un equipo de cirujanos de alta complejidad", dijo.

También advirtió que si la ley Bases no es aprobada por el Senado el Gobierno el Gobierno mantendrá igualmente el rumbo económico, y le pidió a los empresarios que "piensen en la oportunidad que tienen enfrente".

Caputo no paró de elogiar al presidente Milei del que dijo que es "es un fenómeno, es la excepción al teorema de Baglini", dijo. "Milei logró que la gente entendiera la raíz de todos los problemas económicos. Hicimos todo lo que dijimos en campaña y nos estamos ganando la credibilidad con nuestros actos", detalló.