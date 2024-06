El Banco Central volvió a perder reservas y se disparó el dólar blue

En la tercera jornada consecutiva de venta de reservas, el Banco Central se desprendió de US$ 31 millones en el mercado libre de cambios.

De esta manera, el resultado en lo que va del mes de junio se redujo a un positivo de US$ 59 millones, sumando un acumulado en los seis meses de gobierno de US$ 17.305 millones.

Las reservas brutas del organismo, en tanto, cerraron en US$ 29.210 millones, US$ 26 millones menos que en la jornada hábil anterior.

Foto: Shutterstock

El dólar blue escaló otros $15 y cerró a $1.295 para la venta. Los financieros, en tanto cerraron casi sin cambios. El CCL cotizó en $1305 y el MEP se vendió en $1.274.

El dólar mayorista terminó la jornada en $902 por unidad, con un volumen operado en el segmento de contado por US$ 279,4 millones, en futuros MAE por US$ 1 millón y en el Rofex por US$ 414 millones.

La brecha cambiaria con el blue llegó al 43% y respecto de la cotización minorista en Banco Nación ($921) quedó en 40%.