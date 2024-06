Seis meses después: el detallado análisis de un economista para comprender el inicio de la gestión Milei

Este 10 de junio se cumplen 6 meses de gestión de Javier Milei. El presidente llegó a las arcas del poder con un poderoso discurso que enunciaba una recuperación de la economía argentina. Desde ese entonces hasta la actualidad, el jefe de Estado accionó su plan de gestión basado en un duro ajuste y en un cambio radical de las ideas que venía sosteniendo la política argentina.

El "fenómeno Milei" continúa siendo objeto de análisis y estudio por varios especialistas. En esta ocasión, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con Fernando Marengo, economista y jefe de BlackTORO Global Investments, para abordar todos los aspectos en materia económico que envuelven a la Argentina.

Brindando un contexto, el economista comentó: "Argentina es un país marcado por la volatilidad y es algo que lleva más de 100 años. Primero, porque es algo recurrente, lo segundo es que a lo largo de esos más de 100 años, Argentina intentó de todo. Tuvimos gobiernos militares, gobiernos democráticos, más de derecha, más de izquierda, abrimos la economía, la cerramos, tuvimos tipo de cambio fijo, tuvimos convertibilidad, tuvimos un tipo de cambio flotante. Intentamos todo y lo único recurrente es la volatilidad, las crisis".

"Cuando uno analiza por qué ocurren esas crisis, hay un factor preponderante, que es la compulsión que tiene el Estado argentino a gastar más de lo que recauda, la compulsión al déficit fiscal. Eso genera la necesidad de financiar el desequilibrio, si gasto más que mis ingresos, necesito que alguien me lo financie. Históricamente se lo financió emitiendo pesos que nadie quiere, entonces me genera inflación. Cuando uno ve los últimos 40 años Argentina, el país con la sexta mayor tasa de inflación acumulada en el mundo. Y cuando lo financiamos con deuda, tenemos una crisis de deuda y Argentina tira el récord mundial con nueve reestructuraciones de deuda. Siempre hablamos del problema de la inflación o de la deuda, pero nunca nos encargamos de la génesis del problema que es el déficit fiscal", añadió.

Adentrándose más en la actualidad, Marengo sostuvo que "cuando el gobierno actual dice 'mi programa económico de estabilización se basa en la eliminación del déficit fiscal', es todo un todo un desafío y toda una novedad para la historia argentina. Argentina vive en situación de déficit fiscal. Los pocos momentos que tuvimos de superávit no fue por prudencia, sino fue consecuencia de una crisis anterior que nos obligó a ajustar. Entonces, ajustamos solamente cuando explota todo. Ahora, cuando las cosas se ordenan un poco, volvemos a la historia argentina de siempre".

El economista analizó los primero pasos de Javier Milei en el poder: "Milei aparece con un programa económico gratamente sorprendente. Que llegue un gobierno y diga 'mi programa de estabilización lo voy a basar en dos cosas: una, el equilibrio fiscal, y la segunda, en una estabilidad de tipo de cambio', es muy novedoso. El tema del tipo de cambio es porque, a consecuencia de que Argentina tiene una historia de inflación muy elevada, eso generó que los argentinos no pensemos en términos de pesos. Los argentinos pensamos en términos de dólares. Entonces, en Argentina, si vos querés hacer un programa de estabilización y bajar la tasa de inflación, el tipo de cambio tiene que estar bastante estable. Como programa de estabilización, desde mi punto de vista, el Gobierno está haciendo lo correcto".

Marengo explicó que "un programa económico tiene dos estadíos", y detalló: "El primero es el programa de estabilización, que es lo que se está intentando con el ajuste fiscal y la estabilización de tipo de cambio. Creo que ahí está resultando exitoso y yo te diría que de acuerdo a lo esperado. La segunda etapa es romper la historia argentina de más de 100 años y lograr crecer de manera sostenida durante 5, 10, 15 o 20 años, algo que no se logró nunca. Ahora, para eso necesitas la estabilidad económica, es una precondición. Sin el programa de estabilización es imposible pensar en la segunda etapa. Ahora, sólo el programa de estabilización, no es suficiente. Entonces, si uno quiere crecer, por ejemplo, diez años al 5%, lo que necesita es inversión. Eso va a depender de la estabilidad económica, pero también depende de un montón de cosas que no son económicas".

En esa misma línea, opinó: "Por el momento se está haciendo poco y nada, pero creo que el intento fue básicamente el DNU y la famosa ley ómnibus. Lo que está intentando es básicamente lo que se llama 'bajar los costos argentinos', de alguna forma en algunos aspectos, tratando básicamente de bajar el costo argentino para hacer más competitivo el país".

