Cambios en el negocio: las bodegas incursionan en el mercado de capitales

El sector privado busca distintas alternativas para financiarse o establecer pautas de crecimiento. Las bodegas no son la excepción por lo que se observa una nueva tendencia de financiarse en el mercado de capitales. As, uno de los instrumentos más comunes es la emisión de Obligaciones Negociables (ON) que es una manera de adquirir liquidez para ampliarse. Aunque el sector no ha incursionado tanto en el tema, sí varias bodegas lo han hecho y se observa una tendencia reciente, tal vez de la mano de un cambio de aire y el nuevo contexto que podría apalancar las exportaciones vitivinícolas.

Entre las herramientas disponibles en el mercado de capitales, una tendencia que se empieza a instalar en el sector son las Obligaciones Negociables, un deuda o compromiso de pago que suelen tomar las compañías con el objetivo de utilizar el dinero en proyectos de inversión o ampliación de sus negocios. Se trata de una suerte de bonos que pueden emitir para hacerse de capital, y que llegan a tener un costo menor que los créditos bancarios tradicionales.

En este contexto, Fernando Galante de Chimpay, agente asesor de inversiones, detalló que en el sector vitivinícola Fecovita ha realizado experiencias de este tipo y que fueron muy activos en algún momento no tan lejano.

También Los Haroldos y otras bodegas importantes se han inclinado por esta opción debido a las ventajas que ofrece. Claro que las compañías que pueden apostar por este tipo de financiamiento no solo deben tener las cuentas en orden y balances presentados, sino también ser una opción tentadora para los posibles suscriptores de sus ON.

Las bodegas utilizan las ON para invertir y ampliarse.

Ahora, el enólogo Alejandro Vigil se sumó a la ola y anunció que colocó su primera ON con un plazo de 24 meses y 12 meses de gracia. La operación la realizó junto con el grupo Max Capital y el estudio Pérez Hualde que comunicó que colocó $635.000.0000 millones a tasa Badlar más el 10%. De este modo, participaron una amplia base de inversores diversificados.

Así, mientras la vitivinicultura de media y alta gama realiza nuevas apuestas con vistas a la mejora de las exportaciones y espera el cambio en el clima de negocios, el mercado de capitales aparece con perspectivas renovadas. De a poco, cada vez más bodegas se suman a esta modalidad de financiamiento para poder crecer y las perspectivas son renovadas.