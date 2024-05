El Banco Central terminó el mes en modo vendedor: cuánto sumó en la última semana

El Banco Central finalizó las operaciones del mes de mayo con una jornada de venta neta de dólares por US$ 52 millones para atender la demanda en el mercado.

Según el operador de mercado y analista, Gustavo Quintana, el resultado se debió a el "cierre de mes y liquidación de posiciones que vencieron", lo que alimentó la demanda de divisas y "requirieron del auxilio oficial para compensar el faltante".

En la semana, la entidad registró un saldo positivo de US$ 115 millones, en mayo compró US$ 2.522 millones y desde diciembre 2023 totaliza compras por US$ 17.246 millones.

Las reservas del Banco Central, en tanto, culminaron en US$ 28.663 millones, lo que implica una dismunición de US$ 402 millones desde la jornada anterior.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

La mayor demanda de divisas para el pago de importaciones, en un mercado que tiende a normalizarse, comienza a repercutir en el balance del banco.

No obstante, el dólar blue culminó la jornada con una baja de 0,4% y cerró el mes en $1225. Los dólares financieros, en cambio, subieron. El MEP ganó 2,8% y se vendió en $1216, el CCL también ganó 2,8% y cotizó a $1246.

El dólar mayorista se vendió a $895,5 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 348,9 millones, en futuros MAE de US$ 48 millones y en el Rofex de US$ 613 millones. La brecha cambiaria con el blue culminó en un 36,8%. El minorista que comercializa el Banco Nación cerró en $914 y la brecha cambiaria quedó en un 34,1%.