Con menos intensidad, el Banco Central sigue con su aspiradora de dólares

El Banco Central sumó este martes US$ 38 millones por operaciones en el mercado de cambios y se quedó con US$ 2.574 millones en el mes de mayo y US$17.298 millones desde diciembre de 2023. Las reservas brutas informadas del organismo culminaron en US$ 29.065 millones, con lo que cayeron respecto de la jornada anterior US$ 138 millones.

El dólar mayorista cotizó a $894, con operaciones por US$ 226,8 millones en el segmento de contado, US$ 38 en el mercado de futuros MAE y US$ 447 millones en el Rofex.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Los dólares libres se mantuvieron estables en todas sus cotizaciones. El dólar blue no tuvo modificaciones y cerró este jueves a $1.230. Las cotizaciones financieras corrigieron para arriba levemente. El Contado con Liquidación subió 3 pesos hasta los $1.213, mientras que el MEP lo hizo propio con $5 hasta tocar los $1.177.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 36,5% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $913 llegó al 33,65%.