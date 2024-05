Un modelo dependiente del cepo y del impuesto PAIS

En el transcurso de la semana, el dólar blue y el resto de los dólares libres, MEP y CCL, mostraron tendencia al alza. Si bien puede haber varios motivos que expliquen la suba del dólar, que por cierto estuvo dormido durante 4 meses, hay un dato relevante que tiene que ver con la emisión monetaria.

En su momento, el Gobierno había dicho que iba a congelar la base monetaria en $10 billones y que, si el mercado demandaba más moneda, esa mayor demanda iba a ser satisfecha con una oferta de dólares que hoy está atesorada bajo el colchón. Dólares que la gente tiene guardados, dolarizándose de hecho la economía. Sin embargo, desde mediados de marzo la base monetaria viene creciendo a un ritmo bastante acelerado.

Entre el 16 de abril y el 16 de mayo, la base monetaria aumentó el 24,8% y tomando 16 de mayo versus 15 de marzo el aumento de la base monetaria fue del 50,6%.

Asumiendo una inflación del 5% para mayo, entre mayo y marzo e incluso febrero sube muy por encima de la tasa de inflación, lo que indica que no es que la base monetaria se mantiene constante ajustada por inflación.

El ministro de Economía acaba de afirmar que no hay límites de tiempo para quitar el cepo. Sostuvo que para quitar el cepo se tienen que dar cuatro condiciones: “Un ancla fiscal, normalizar el flujo, normalizar el stock, y tener una relación razonable entre las reservas internacionales y los pasivos remunerados; esto último se podría resumir con el saneamiento del balance del Banco Central”.

El resultado fiscal base caja de abril pasa a ser negativo si se quitan las rentas de la propiedad que son un dibujo contable. Pero si se agregan las rentas de la propiedad, el déficit fiscal pasa a ser superávit tanto en el primario como en el financiero.

El primario dio positivo, con rentas de la propiedad en $ 264.962 millones y el financiero dio, también positivo, en $ 17.409 millones. Este superávit, al igual que los de enero-marzo, se lograron en base a licuación de gastos, suspensión de obras públicas, postergación de pagos y aumento de impuestos.

Justamente, si uno rehace los números fiscales incluyendo las rentas de la propiedad, pero hace el supuesto de qué hubiese pasado con el resultado fiscal si en vez de aumentar el impuesto PAIS del 7,5% al 17,5% se hubiese mantenido en 7,5%, el resultado fiscal de abril pasa a ser negativo.

El primario hubiese sido negativo en $ 180.297 millones con el impuesto PAIS en 7,5% y el financiero hubiese sido negativo en $427.840 millones con el impuesto PAIS con una tasa del 7,5%.

Puesto de otra forma, la salida del cepo no solo se atrasa porque no terminan de sanear el balance del BCRA, sino que, si sacan el CEPO se cae el impuesto PAIS, salvo que inventen otro impuesto en reemplazo del impuesto PAIS, y entran en déficit fiscal.

El modelo es CEPO dependiente e impuesto PAIS dependiente

Por el lado de la limpieza del BCRA, los datos actualizados al 16 de mayo de acuerdo al Informe Monetario Diario del BCRA, muestran que los pasivos remunerados y la base monetaria amplia siguen creciendo más rápido que las reservas brutas del BCRA.

Tomando la base monetaria amplia en dólares al CCL y comparando con las reservas brutas del BCRA, se observa un creciente deterioro del balance del BCRA. Al 7 de diciembre 2023 la base monetaria amplia superaba a las reservas brutas en un 73,7% y al 16 de mayo (último dato disponible al momento de redactar estas líneas) la diferencia era del 92%.

Si se quitan los BOPREAL de los pasivos remunerados, entre el 7 de diciembre de 2023 y el 16 de mayo de 2024, las reservas brutas del BCRA aumentaron US$ 7.367 millones, los pasivos remunerados sin incluir los BOPREAL crecieron en US$ 12.908 millones y la base monetaria amplia, US$ 17.206 millones sin incluir BOPREAL.

Es decir, todo parece indicar que la eliminación del cepo se aleja en vez de acercarse, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Economía. En lo que hace al nivel de actividad, el Estimador Mensual de Actividad Económica cayó 1,4% en marzo contra febrero en su versión desestacionalizada y 8,4% respecto a marzo del año pasado.

Las caídas más fuertes fueron en la industria manufacturera, el 19,6% interanual; construcción 29,9%; comercio mayorista y minorista – 16,7% e intermediación financiera – 15,2%.

Por último, en lo que hace al conflicto con el Gobierno español no creo que vaya a generar más que complicaciones diplomáticas, porque dudo que alguna empresa española estuviese dispuesta a invertir ya en Argentina y postergue esa inversión por el conflicto entre Sánchez y Milei.

Sin duda Milei se ha transformado en un atractivo y curiosidad mundial. El tema es si esa curiosidad y atractivo se plasma en inversiones en el sector real de la economía para no solo salir de la recesión, sino que también entremos en una senda de crecimiento económico.