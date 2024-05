En una jornada donde el dólar blue fue en baja, el Banco Central salió al mercado en modo aspiradora

El Banco Central cerró una nueva semana con compras netas en el mercado de divisas. Este viernes adquirió US$ 117 millones. con lo que sumó US$ 550 millones en la semana, US$ 2.407 millones en el mes de mayo y US$ 17.131 millones desde diciembre 2023.

Las reservas brutas, en tanto, aumentaron US$ 105 millones y cerraron en US$ 29.113 millones.

Los dólares libres cotizaron a la baja y cedieron tras varias jornadas de aumento. No obstante, la semana cerró con aumentos de entre 9% y 12% en las distintas cotizaciones. El dólar blue perdió $ 60 y concluyó la jornada en $1.220 para la venta.

Banco Central. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

En el caso de los dólares financieros, también corrigieron pero en menor medida. El dólar MEP retrocedió casi $28 para cerrar la semana en $1206, mientras que el Contado con Liquidación perdió $22 y cerró en $1233.

El dólar mayorista ganó cincuenta centavos para finalizar la semana en $890,50, con lo que la brecha cambiaria se ajustó a 37%. El valor del billete en el Banco Nación llegó a $909,50. El volumen negociado en el segmento de contado fue de $343 millones, por encima de las últimas jornadas,