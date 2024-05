Un economista explicó el motivo por el que subió el dólar blue esta semana

Se ha recalentado en los últimos días el precio del dólar blue, que llega a los $1.300, lo cual genera preocupación en el Gobierno. Crece la brecha con el dólar oficial, se mueven algunos indicadores como el riesgo país. Pero para entender a qué se debe este recalentamiento que estamos observando, el economista y director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, dio su perspectiva en MDZ Radio 105.5 FM.

Este salto se debe, según Abram a que "fundamentalmente para quebrarle la columna vertebral al proceso hiperinflacionario que se inició en el anterior gobierno, que decidió no demandar más pesos y el Banco Central dejó de producir pesos como lo venía haciendo. Hasta que asume este Gobierno que sí consiguió frenar la pérdida de poder adquisitivo que estaba generando nuestra moneda y que se reflejaba en el dólar. Eso se mantuvo varios meses hasta que el panorama en la Argentina empezó a bajar en términos de incertidumbre, y la gente empezó a demandar un poquito más de pesos. Porque, en definitiva, la inflación bajaba, parecía que no íbamos a una crisis, cosa que se decía en los últimos meses del año pasado".

El economista agregó que "a medida que se iban demandando más pesos, el Banco Central lo que hacía era emitir más pesos, pero de a poquito y lo que iba demandando la gente. Con lo cual, el valor del peso tampoco variaba. Por lo tanto, el dólar no variaba porque no había una pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda que se reflejara en el dólar. En las últimas semanas el Banco Central siguió aumentando la cantidad de pesos cuando ya la demanda no estaba acompañando esa velocidad y empezó a gestar la depreciación de nuestra moneda, que la estamos viendo ahora con la suba de los tipos de cambio paralelo. Esto pasa en todos los países del mundo, cuando baja el valor del dólar se nota eso inmediatamente en su mercado cambiario".

"Se suma el hecho de que en estos momentos estamos atravesando un período de alta incertidumbre. Ya tuvimos un periodo así cuando se puso en jaque el DNU la Ley Bases original. Eso también está generando una gran incertidumbre que incluso se está viendo en otros mercados y bajando la demanda de pesos, lo cual hace también que pierda poder adquisitivo nuestra moneda y lo veas reflejado en los mercados cambiarios. Otro factor que está colaborando, es haber bajado, a mi juicio, demasiado la tasa de interés" dijo Aldo Abram.

Ante el interrogante de cómo incide esto en la inflación, el director ejecutivo de Libertad y Progreso planteó que "una de las cosas que venía logrando el gobierno hasta ahora, era justamente no generar nueva inflación, que eso lo generas cuando generas nueva pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Tuvimos un pico de inflación en diciembre y después vimos tremenda desaceleración, porque justamente todo lo que destruyó el valor de nuestra moneda en la gestión anterior, lo vimos reflejado en el valor del dólar libre". Y agregó: "Otra cosa que pasa en cualquier país del mundo, es que cuando la moneda de ese país baja su poder adquisitivo lleva tiempo que se refleje en el conjunto de los bienes y servicios".

