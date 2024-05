El Banco Central elimina trabas a la apertura de cajas de ahorro en dólares

A través de la Comunicación A8027, el Banco Central decidió eliminar restricciones para la apertura de cajas de ahorro en dólares.

Los bancos ya no deberán evaluar si el usuario posee o no ingresos o activos en moneda extranjera, tampoco si son o no beneficiarios de algún plan social o asignación familiar. Además la apertura de la cuenta "no podrá estar condicionada a la adquisición de ningún otro producto y/o servicio financiero ni integrar ningún paquete multiproducto".

La resolución señala que a solicitud de las entidades, podrán captar depósitos tanto en dólares estadounidenses, como en euros, yuanes renminbi y otras monedas.

BCRA. Juan Mateo Aberastain Zubimendi

De todas formas, el BCRA recomienda a los bancos que "en caso de no contar con suficientes referencias o seguridades sobre el nuevo cliente" impartan "instrucciones para que previo a dar curso al depósito de cheques se tengan en cuenta aspectos tales como la antigüedad de la cuenta, su movimiento, permanencia de las imposiciones y todo otro recaudo que la práctica haga aconsejable, sin llegar a perjudicar los legítimos intereses de los clientes que actúan honestamente".

"Las entidades deberán adoptar recaudos, tanto en la apertura como posteriormente durante su utilización, dirigidos a evitar que estas cuentas sean utilizadas en actividades ilícitas. Deberán adoptarse normas y procedimientos internos a efectos de verificar que el movimiento que se registre en las cuentas guarde razonabilidad con las actividades declaradas por los clientes", indicó en el comunicado de este jueves.