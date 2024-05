El BCRA recompone reservas y las lleva por arriba de los US$ 29.000 millones

El Banco Central sumó este martes US$ 189 millones por operaciones en el mercado de cambios y se quedó con US$ 2.172 millones en el mes de mayo y US$16.896 millones desde diciembre de 2023. Las reservas del organismo culminaron en US$ 29.060 millones, con lo que crecieron respecto de la jornada anterior US$ 162 millones.

El dólar mayorista cotizó a $889, con operaciones por US$ 304,3 millones en el segmento de contado, es decir, el 62% de lo negociado.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los dólares libres avanzaron fuerte en todas sus cotizaciones. El dólar blue escaló otros $50 para cerrar este martes en $1.230 y redondear un aumento de $190 (18,27%) en lo que va de mayo.

Las cotizaciones financieras corrigieron más fuerte que el blue. El Contado con Liquidación subió 50 pesos hasta los $1.193, mientras que el MEP lo hizo propio con $63 hasta tocar los $1.170. Las brechas cambiarias ya quedaron todas arriba del 30%.