El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en lo que va de mayo

El Banco Central absorvió del mercado de cambios US$ 263 millones, lo que significó la compra diaria más elevada desde el 22 de abril pasado. En lo que va de mayo acumula compras por US$ 1.718 millones y desde diciembre 2023 totaliza US$ 16.442 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, crecieron $310 millones desde la jornada anterior hasta situarse en US$ 28.757 millones.

El dólar mayorista cerró a $ 886 para la venta, cincuenta centavos arriba del cierre de ayer con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 386,18 millones, en futuros MAE de US$ 109 millones y en el Rofex de US$ 365 millones.

El dólar blue se sostuvo en $1100. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar blue, por su parte, sostuvo su cotización del miércoles de $1.100 para la venta, aunque los dólares financieros respondieron con alzas. El MEP subió 1,1% y cerró a $1.062 y el CCL ganó 0,6% y cerró en $1.099.

La brecha cambiaria se sostuvo en 24,2% entre el mayorista y el blue. La relación con dólar minorista del Banco Nación, que cotizó en $905, se ubicó en 21,6%.