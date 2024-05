Billeteras virtuales: por qué salen a competir y qué conviene hacer

La nueva baja de tasas de referencia para el plazo fijo que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó esta semana hizo que pasara de 50% a 40% anual. En este marco, las billeteras virtuales han salido a competir para captar clientes con diversas tasas que, no obstante, podrían disminuir. Así quienes poseen diversos money market han comenzado a recibir mensajes que anuncian lo que dan por año con el fin de incentivar a sus clientes a cambiar de marca u obtener más fondos. Con una gran incertidumbre por delante, los usuarios no saben qué hacer y qué puede ser más conveniente para que su dinero no pierda valor.

Es que si bien el dato de inflación de abril volvió a marcar una tendencia descendente (8,8%), lo cierto es que los salarios atrasados y la recesión hacen que los mendocinos busquen hacer rendir al máximo cada peso que ganan. Las billeteras virtuales o los money market de los bancos dan una tasa de interés a sus clientes con el beneficio de poder disponer de ese dinero en cualquier momento. En contraposición, los plazos fijos como instrumento de ahorro conservador pierde cada vez más adeptos debido a la mencionada baja y a que implica tener el dinero inmovilizado. Sin embargo, los especialistas en el tema recomiendan prudencia y evaluan diversas opciones.

Según explicó el economista Daniel Garro, de International Valeu Group, no suele ser sencillo recomendar inversiones de manera general, pero ahora esto se ha complejizado dada la alta volatilidad macroeconómica. Sin embargo, tanto él como Mauro Formini, contador y asesor financiero, observaron que las tasas van a continuar a la baja y que esto es un dato importante para tener en cuenta en el momento de decidir qué hacer con el dinero. Otro punto clave tiene que ver con la necesidad de liquidez, es decir si se va a necesitar el dinero o se lo puede guardar al menos treinta días. La gran incógnita hoy pasa por el tipo de cambio ya que no está claro qué puede suceder en segundo semestre.

Competencia feroz

Mercado Pago, Naranja X, Ualá están entre las más conocidas, pero las billeteras virtuales abundan y compiten con los money market de los bancos así como con Modo que busca ampliar su llegada. “Decir cuál es mejor no tiene mucho sentido ya que las tasas cambian rápidamente en función de los fondos de inversión o plazos fijos en que cada una invierte”, destacó Garrro. En líneas generales, las tasas hoy están cerca del 50% anual y es probable que comiencen a bajar en las próximas semanas. Entre ellas, hay diferencias de más de cinco puntos y de allí la competencia feroz que continuará a medida que las tasas bajen más.

Con relación a la conveniencia, los usuarios deben evaluar distintos aspectos y tienen que comenzar por los objetivos que tienen con ese dinero así como por sus necesidades. No es lo mismo buscar un money market para que el salario no pierda valor durante el tiempo que dura, que tratar de resguardar un dinero para utilizarlo más adelante. En este sentido, Formini destacó que la liquidez es una de las ventajas que ofrecen estas herramientas y por tanto son útiles para los que no tengan demasiada posibilidad de ahorro.

La clave está en cuánto se puede guardar el dinero

Otro punto a evaluar es el riesgo y la rentabilidad de los instrumentos financieros. Aunque existen diversas posibilidades para hacer rendir el dinero en el mediano plazo, ambos profesionales aclararon que el plazo fijo, como su nombre lo indica, fija la tasa a 30 días. Así, si se constituye hoy y dentro de una semana hay otra baja, se va a tener una tasa mayor durante los días que resten. En este sentido, las billeteras virtuales son más volátiles y disminuyen las tasas de un día para otro sin aviso mediante. En este contexto, sin embargo, se espera que la competencia entre ellas sea cada vez mayor debido a la política monetaria existente.

Qué pasa con el plazo fijo

En un contexto en que la baja continua de tasas es una de las pocas certezas en danza debido a la política tomada por el Gobierno nacional, fijar la tasa hoy podría ser una ganancia si vuelve a descender en unas semanas. La disminución de las tasas de referencia se produce desde principios de año de manera cada vez más seguida y en la actualidad los principales bancos de ofrecen una Tasa Nominal Anual en torno al 30% (del 32% al 28%). Junto a este dato hay que pensar que el tipo de cambio viene fijo desde hace varios meses, pero se desconoce qué puede pasar hacia adelante.

En este marco, Daniel Garro recordó la existencia de los plazos fijos UVA como una posibilidad para quienes puedan inmovilizar el dinero durante seis meses. Sin embargo, destacó que hay que tener diversos puntos en cuenta. El primero es el mencionado tipo de cambio ya que si se mantuviera relativamente fijo de aquí a noviembre, la ganancia que ofrecen los plazos fijos UVA que ajustan por inflación –y unos puntos más- es interesante en comparación con el valor del dólar que hoy está planchado.

Sin embargo y frente a la liquidación de cosecha de granos que se espera en el segundo semestre y la pregunta abierta sobre qué pasará con el cepo ofrece un marco de incertidumbre en este sentido. Es que si hay una devaluación la ganancia del plazo fijo quedaría por el piso. No obstante, el plazo fijo UVA permite salirse antes de los seis meses con distintos tiempos de preaviso y en diversos puntos del periodo según cada entidad bancaria. Así algunos lo abren a los 30 días y otros a los tres meses, por lo que el dinero se puede retirar con, pero sin la ganancia con inflación que se obtendría después de los seis meses.