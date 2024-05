El Banco Central sumó más dólares en un día de fuerte suba del blue

El Banco Central finalizó la jornada con un saldo positivo de US$ 105 millones por compras en el mercado libre de cambios, con lo que lleva adquiridos desde diciembre 2023 US$ 16.179 millones y en el mes de mayo US$ 1.455 millones.

En tanto, las reservas brutas informadas finalizaron con una baja de US$ 98 millones desde la jornada hábil anterior y culminaron en US$ 28.265 millones.

De esta forma, lleva ya más de US$ 7.000 millones adicionales a los que encontró el 10 de diciembre pasado cuando estaban en US$ 21.017 millones.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $885,50 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 297,68 millones, en futuros MAE por US$ 13,5 millones y en el Rofex de US$ 675 millones.

El dólar libre o blue tuvo una fuerte escalada en la jornada y subió $55, por lo que se vendió a $1100. En el segmento bursátil el dólar Contado con Liquidación (CCL) mejoró 0,7% y se vendió a $1.092 y el dólar MEP sumó 0,8% y cotizó a $1.050.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 24,2% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $904,5 llegó al 21,65%.