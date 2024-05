Después de la inflación, Javier Milei prepara su próxima "buena noticia"

Javier Milei ya tiene en mente cuál será su próximo festejo en cuanto a la evolución de su programa económico. El presidente sabe que probablemente a comienzos de junio, podrá mostrarle al público que las reservas líquidas acumuladas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pasaron a terreno positivo por primera vez desde la pandemia. Y que la tendencia es a separarse de la línea de flotación y equilibrio. ¿Cuánto? Dependerá de la situación de los sojeros y su ritmo de liquidación. Mientras tanto, en Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el BCRA se hacen sumas y restas. El cálculo parte del minuto cero del Gobierno de Milei, el 11 de diciembre, cuando el rojo alcanzaba los 13.000 millones de dólares. Pasa luego por enero 2024, cuando por insistencia del propio jefe de Estado se fijó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) la necesidad de alcanzar un azul de 10.000 millones para todo el año.

La cuenta a la primera semana de mayo indica que las divisas disponibles en el BCRA continuaban en rojo, pese a que desde que asumió el Gobierno el BCRA compró unos U$S 15.500 millones. El negativo se ubicó en unos U$S 2.300 millones, aunque en abril la tendencia era a encontrar el azul. Sin embargo, el 30 de abril, Argentina le pagó unos U$S 1.936 millones, con lo que el contador volvió para atrás. Un problema es que el ritmo de mayo viene retrasado ante la especulación de los sojeros por mejores condiciones cambiarias, algo que el gobierno siempre negó que estuviera en análisis ratificando además se mantendrá el crawling peg de 2% para este mes, junio, julio, y todo lo que lo que las negociaciones con el FMI permitan.

El FMI podría girarle más dólares al país tras haber aprobado las metas del primer trimestre del año.

Hay un dato que llama el optimismo: el Fondo girará, probablemente en la primera semana de junio, unos U$S 800 millones por haber aprobado las metas del primer trimestre del año, con lo que las reservas se reforzarán de manera acelerada. Será el impulso final para que las reservas lleguen a estar por arriba del equilibrio, y comiencen a ubicarse en terreno positivo. Será un momento bisagra en la gestión de Milei. Y se festejará como el dígito de inflación de abril presentado ayer en sociedad.

El último informe de la Fundación Capital se detiene en el análisis de la evolución de las reservas. El trabajo de la organización que maneja Carlos PÉrez, menciona lo siguiente: