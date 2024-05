Una por una, las razones por las que Argentina necesita una reforma laboral

El capitulo de la Ley Bases que tiene media sanción en Ddiputados y que se debate en el recinto del Senado, lejos esta de una reforma laboral o una modernización del derecho del trabajo. Argentina esta necesitada de una verdadero cambio de sus 14 leyes del trabajo. También urge, revisar y modificar las leyes 14.250 y 23.551, que engloban el derecho sindical argentino.

Lo necesario e ideal es un cuerpo normativo único -como un código del trabajo-, en el que se tenga unificado todas las leyes laborales y sindicales. Esto le va a dar al mercado laboral, fuerza normativa y ordenamiento jurídico.

En materia de reforma, modernización y actualización a la cuarta revolución industrial, la era tecnológica, la inteligencia artificial y porque no, la robótica, le exige al país imperiosamente actualizar el mercado del trabajo donde hay factores que son la clave de cara al futuro.

Políticas públicas de empleo:

En Argentina, trabajo sobra. Lo que no tenemos es empleo genuino. Recodemos la diferencia entre trabajo y empleo. El primero es la actividad física o intelectual de las personas para un fin determinado o cierta actividad y esta puede ser remunerada o no. El empleo es la ocupación de una actividad a favor de otra persona siempre con la finalidad de ser retribuida.

Hace 22 años que el empleo privado (personas con recibo de sueldo en blanco) no crece en el país. Tenemos 6 millones de dependientes blancos. Número que no se mueve no por el tema de las indemnizaciones ni la industria del juicio. Los empleadores en Argentina tienen pánico al costo laboral en materia de cargas sociales.

Reformar y unificar el cuerpo normativo las leyes laborales:

Las leyes laborales en Argentina no son mas de 14 leyes. Todas son vetustas y anticuadas, situadas en una época diferente del y del mundo. Unificar las leyes laborales no solo le va a dar al mercado eficacia y dinamismo legislativo, sino que lo medular es tenerlas a la vanguardia de la era tecnológica y de la inteligencia artificial.

Los empleadores deben tener sus cargas sociales que son los aportes que le retiene el empleado del 17% (11 a la jubilación, 3 al PAMI y 3 a la obra social) y las contribuciones del empleador a la jubilación, la obra social y la ART con su seguro de vida. Eliminando los artículos que obligan a financiar esos institutos, el empleo volverá a crecer y los 10 millones de empleados registrados serán blanqueados.

*Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

