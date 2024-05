El dato sobre los 0 kilómetros que ilusiona a la industria automotriz: muchos modelos bajaron en dólares

El mercado automotor no ha estado ajeno al desbarajuste de precios que hubo luego de la devaluación de diciembre y los saltos anticipados en los valores. En este marco, los cero kilómetro no solo tuvieron una baja en las ventas sino que sus valores treparon al ritmo del dólar y de la inflación. Con gran incertidumbre y transacciones casi nulas durante diciembre y enero, las concesionarias han comenzado a ver más movimiento desde marzo, más allá de que en la comparación interanual los números siguen negativos. Así, en abril hubo otra leve mejora mientras que en mayo todavía no hay datos, pero se espera una tendencia similar al alza.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), en abril de 2024 las ventas de autos 0 km cayeron 5,9% interanual mientras que en el primer cuatrimestre de 2024 la baja acumulada totalizó 24,4%. En la comparación mensual, en abril se produjo un repunte en comparación con marzo que llegó a 26,7%. Buena parte de esta mejora tiene que ver con que muchas terminales se pusieron al día con las entregas atrasadas de los planes de ahorro y hubo una suerte de sobrefacturación en este segmento. En Mendoza, sin embargo, la caída interanual fue mucho mayor en abril con 13% menos de unidades vendidas. Pese a todo, los concesionarios son optimistas para lo que queda del año, más allá de que se descuenta que este año será menor en cantidades que el 2023.

Esto se debe a que, por un lado, los precios se morigeraron por distintos motivos. Uno es que las terminales -según las marcas- comenzaron a realizar bonificaciones así como a incentivar el consumo a través de financiaciones. Carlos Martín, presidente de Acara Mendoza que trabaja con Fiat y Peugeot, contó que luego de la sobreestimación generalizada de los precios, se comenzó a ver una retracción. De este modo, los vehículos no han registrado casi aumentos ni en dólares ni en pesos en los últimos meses. En este sentido, destacó las bonificaciones o descuentos en los precios, aunque aclaró que no ha sido algo general sino puntual.

En la misma línea, desde Yacopini, Sergio Montaro contó que se ha producido una baja en dólares en diversas marcas o tipos de vehículo. Por ejemplo, varios modelos de Chevrolet están 15% menos en dólares de lo que valían en febrero. Es el caso de la Frontier y el Cruze. La primera costaba 50.000 dólares a inicio de año y ahora sale 40.000 dólares. Otro motivo de la baja de precios ha sido la actualización del impuesto a los bienes de lujo que sube en función de la inflación de manera trimestral y se ajustó en mayo.

Las terminales bonifican y cuidan que los precios no se disparen

Ahora, deben pagarlos los vehículos que cuestan en torno a los $26 millones sin IVA y, en este marco, muchas terminales decidieron no cambiar el monto mínimo por lo que más automotores quedaron por debajo del impuesto. Hay que tener en cuenta que si es alcanzado, hay que pagar entre 7 y 11 millones más por esa compra debido al impuesto interno. Es el caso de la Chervorelt Highland cuyo precio de venta no ha sido actualizado para quedar por debajo del tributo.

Créditos y perspectivas

En un marco en el que los precios parecieran tener un norte más claros más allá de que aún la Argentina está cara en dólares, los concesionarios de autos estiman que el crecimiento de las ventas va a mejorar. No obstante, todo dependerá del comportamiento de la macroeconomía y de los cambios que el Gobierno logre o no con relación a la Ley Bases y otras reformas aperturistas. Más allá de esto, la tímida aparición de los créditos también ha llegado al sector de autos que, no obstante y más allá de los planes de ahorro, siempre contó con financiación promovida por las terminales y los bancos.

De este modo, desde el rubro esperan que las tasas continúen a la baja lo que será positivo para los vehículos. Por el momento, los más convenientes son las tasas fijas y sin interés que se ofrecen directamente aunque el limitante aquí es que solo se financia a 12 meses entre el 25 y el 30% del valor total. También han aparecido los créditos UVA, muchos con interés cero o mínimo pero igualmente ajustables por inflación. En general, desde el sector recomiendan esperar para tomar este tipo de préstamos aunque creen que podría ser positivo en el mediano plazo.

En este marco, Martín explicitó que las expectativas del sector mejoraron desde enero a esta parte. El año pasado cerró con 420.000 unidades vendidas y a principios de 2024 se estimaba que alcanzarían los 280.000 cero kilómetro. Sin embargo, ahora la Asociación espera mejorar ese número y calculan que venderán unos 350.000 vehículos lo que si bien no alcanza el récord de 2023 (con un dólar muy conveniente), es mucho mejor. Todo dependerá, además del contexto general, de la mejora de la financiación y la baja de tasas.