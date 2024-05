El Banco Central ya compró más de US$ 16.000 millones

Con un volumen operado este martes en el segmento de contado de US$ 450 millones, el Banco Central sumó US$ 142 millones. De esta manera alcanzó compras por US$ 16.074 millones desde el 13 de diciembre.

Las reservas brutas finalizaron la jornada con un avance de 42 millones hasta los US$28.367 millones de dólares.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El dólar blue trepó $25 y quebró una racha de semanas en torno a los $1040. Este martes cerró en $1.070 para la venta y logró el máximo en los últimos 75 días. El mayorista se vendió en $885 y la brecha cambiaria se ubicó en 20,9%.

Los dólares financieros acompañaron la suba y el MEP avanzó $8,7 hasta los $1.043. El contado con liquidación se encareció $8,19 hasta los $1.083,92. En lo que va del 2024, el CCL aumentó un 11,36%.