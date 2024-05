Los consejos de un ex FMI al presidente Javier Milei y el rol de la política

Héctor Torres es un economista argentino, que se desempeñó en el Fondo Monetario Internacional (FMI) como director Ejecutivo. Es miembro principal del The Centre for International Governance Innovation. Este hombre muy ligado al mundillo financiero internacional, brindó su mirada en OMFIF, un think tank indepediente que nuclea a la crème del sistema financiero global, y hace un balance de los primeros 100 días de gobierno libertario. Deja además su percepción sobre los errores y aciertos de Javier Milei, a quien le aconseja que debe aprender a trabajar con el Congreso, no contra él. Veamos.

Para Torres, Milei está viviendo el destino político inverso al de su colega estadounidense, Joe Biden: ambos líderes están lidiando con una notable disyunción entre el estado real de sus respectivas economías y la percepción que el público tiene de ella, pero estas percepciones divergen marcadamente.

“Si bien los estadounidenses se deleitan con la prosperidad de una economía cada vez más robusta, atribuyen poco crédito a Biden por este éxito. Por el contrario, los argentinos están soportando crecientes dificultades económicas, pero le dan crédito a su presidente libertario por mantener a la nación alejada de la hiperinflación”, explica.

Javier Milei se "ufanó" de haber alcanzado el equilibrio fiscal, pero hay una deuda flotante por pagar.

Torres reconoce y destaca la herencia recibida por Milei el 10 de diciembre, y recuerda que consiguió la victoria después de blandir una motosierra metafórica y literal y prometer utilizar su primer año en el cargo para recortar el déficit fiscal (que era del 5% del PIB), desmantelar los controles de precios y desenredar la economía excesivamente regulada. Además, prometió cerrar el banco central y adoptar el dólar como moneda oficial.

“Sin embargo, señala Torres, estas dos propuestas están evolucionando silenciosamente hacia un enfoque más pragmático: limpiar el balance del banco central para eventualmente eliminar las restricciones cambiarias y, en lugar de "dolarizar" la economía, permitir que el sector privado seleccione libremente el peso o cualquier otra moneda para realizar transacciones comerciales”.

Vaso medio lleno

El ex funcionario del FMI destaca que ya está dando grandes pasos, bajando la inflación, alcanzando superávits primarios y financieros, y recuperando reservas internacionales. “Sin embargo, la sostenibilidad de estos logros sigue siendo incierta”.

Por un lado, dice Torres, los "superávits" fiscales no surgen de reducciones sustanciales del gasto estructural sino más bien del efecto de "licuación" inflacionaria sobre las jubilaciones y los salarios, junto con una ejecución lenta del gasto. “Esto incluye proyectos de obras públicas estancados, la suspensión de la ayuda financiera a las provincias y pagos acumulados pendientes (deuda "flotante"). En cuanto a la acumulación de reservas, no se debe a un auge exportador sino más bien a un aplazamiento de los pagos de importaciones y a una recesión económica”.

A pesar de todo, los índices de aprobación de Milei se mantienen firmes y los mercados financieros destilan optimismo. “Sin embargo, el gobierno se encuentra bajo presión, tanto por la situación social como por su vulnerabilidad política, ya que carece de control sobre ningún gobierno provincial y sólo tiene una minoría de escaños en el Congreso, que comprende sólo el 15% en la Cámara Baja y el 10% en el Senado”. El Presidente está convencido de que la batalla contra la inflación está en camino de ser ganada.

Dice Torres, “además, la coalición del gobierno carece de experiencia significativa en gestión y Milei, un novato en política, tiene poca voluntad de llegar a acuerdos con el establishment político (la "casta política"), y está mostrando una preocupante propensión a buscar peleas, incluso con su vicepresidente y con la oposición "amistosa" (legisladores alineados con Mauricio Macri)”.

Pese a todo, continúa Torres, Milei parece estar aprendiendo, aunque lentamente, a moderar su comportamiento áspero, que a menudo lo lleva a estigmatizar a quienes se oponen a sus puntos de vista, además, a pesar de su proclamado liberalismo, está aceptando a regañadientes las limitaciones legislativas inherentes a las democracias liberales. “Su enfoque de "aprender haciendo" sigue siendo precario: los errores cometidos en el cargo pueden tener consecuencias importantes”.

El valor de los acuerdos

Para Torres, el próximo desafío de Milei consiste en forjar acuerdos con la oposición antes de reintroducir una legislación que anteriormente aclamó como "la piedra angular y la génesis de la libertad argentina". En un intento inicial, su proyecto de ley no logró obtener suficiente apoyo legislativo, lo que subraya el imperativo de Milei de controlar sus excesos retóricos (caracterizados por etiquetar a los disidentes como "traidores") y cultivar el consenso político, un ámbito que desdeña con vehemencia.

“Ha optado por reintroducir una versión "reducida" del proyecto de ley original, al tiempo que propone un paquete fiscal separado (que incluye el restablecimiento del impuesto de Ganancias que, antes de asumir el cargo, Milei votó a favor de eliminar, argumentando que era un "robo" y " asqueroso ')”.

“La aprobación de tal paquete fiscal es indispensable para apuntalar el equilibrio fiscal del gobierno sin recurrir a los "trucos" insostenibles empleados para generar superávits fiscales durante sus primeros 100 días en el cargo”, advierte Torres.

Por ende, el éxito del experimento libertario de Milei depende, para Torres, no sólo de su capacidad para garantizar que la economía real comience su recuperación en la segunda mitad de 2024, sin reavivar la inflación, sino también de su capacidad para persuadir a los inversores de que puede construir las mayorías parlamentarias necesarias para sostener sus prometedores logros económicos.

¿Qué le recomienda Torres a Milei? Que debe aprender que gobernar también es política ¡estúpidos!