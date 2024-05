La letra chica de los superávits gemelos de Javier Milei: quién pagó la cuenta

El presidente Javier Milei celebró con bombos y platillos los buenos índices macroeconómicos logrados. El primer trimestre del año cerró con superávits gemelos (superávit fiscal y externo) por primera vez desde 2008. En particular, el superávit financiero fue de 0,2% del PBI -el primario (antes del pago de servicios de la deuda) de 0,6% del PBI -que se explica por un fuerte recorte real del gasto público primario (-35% interanual).

A partir de su discurso por cadena nacional sobre este tema, las fuertes críticas hacia su gestión se intensificaron, específicamente en contra de la política económica implementada para lograr los superávits gemelos. Los cuestionamientos ya no vienen solamente de la oposición, se sumaron economistas de renombre que militan sus mismas ideas, y gran parte de la población salió a las calles en rechazo al recorte de la partida destinada a la educación pública.

En este marco, informes de Analytica y Equilibra, a los que tuvo acceso MDZ, detallan cuáles fueron las variables de ajuste y la difícil situación económica en la que se encuentra el argentino de a pie.

Bajó la deuda flotante, pero...

En el reporte de Analytica se detalla que el stock de deuda flotante, es decir, la diferencia entre lo que el Tesoro devenga de gasto y lo que efectivamente paga, alcanzó los $1,9 billones en marzo. Este nivel es bajo medido en términos reales y en la comparación histórica desde 2016. Incluso, está por debajo del tope que puso el FMI en la última versión del acuerdo.

Fuente: Analytica.

Para comprender, la deuda flotante es aquella que se paga en el corto plazo, y constituye un pasivo del Estado, en la medida que representa obligaciones ciertas pendientes de pago. No obstante, según la normativa argentina no forma parte de la deuda pública, que es deuda instrumentada a través de la emisión de títulos y la obtención de préstamos. Por lo tanto, no está incluida en las estadísticas de deuda pública.

Ahora, si se analiza finamente, lo que expone la consultora es que en los buenos índices que anunció Milei, hay casi 2 billones de pesos que quedaron en el limbo. No se pagaron, pero tampoco entraron en la cuenta final.

Licuadora y motosierra

Por su parte, la consultora Equilibra analizó que la caída del gasto en el primer trimestre fue un “mix de motosierra y licuadora”: poco menos de la mitad del recorte fue producto de una fuerte licuación de ingresos (jubilaciones, pensiones y salarios públicos), mientras que la otra mitad se debió al freno de la obra pública y de transferencias a provincias, menores subsidios y gastos de funcionamiento del Estado.

Si bien el ítem del gasto corriente que más cayó fue el de transferencias corrientes a provincias (-76,3% interanual real), dado su escaso peso en el total de las erogaciones, explicó solo 6,2% del recorte del gasto primario. La contracción real de las remuneraciones rozó 20% interanual (explicando el 7,4% del recorte), producto de la caída en los salarios reales y el recorte del empleo público. Los jubilados fueron los más perjudicados por el ajuste de Javier Milei.

Como dato "alentador", los ingresos del Gobierno cayeron solo 4,5% interanual en términos reales en los primeros tres meses del año, gracias a la mayor recaudación por Derechos de Exportación e Impuesto PAIS (aportaron más de 4 puntos de suba), dos tributos que no se coparticipan. De hecho, en términos reales, la recaudación nacional cayó 9,2% interanual, mientras que lo girado a provincias por coparticipación se hundió 15,2% interanual.

Los supermercados se devoran los salarios

En febrero, el salario registrado mostró una recuperación real de 1% al subir 14,4% nominal. Sin embargo, no alcanza a compensar las fuertes pérdidas que sufrió entre noviembre y enero, de modo que un sueldo del sector registrado pudo comprar en el segundo mes del 2024 un 16,2% menos de bienes y servicios que un año atrás.

Los salarios operan como ancla para la inflación en detrimento del consumo. Por caso, las ventas en supermercados en febrero mermaron en 14% interanual y alcanzaron un mínimo desde 2017, medido en términos reales, pero un máximo en comparación al salario registrado. Esto último indica que la proporción que se destina del sueldo a la compra en supermercados es mayor. Fuente: Analytica.

Coincidentemente, un informe de Adecco Argentina realizó un estudio para conocer la situación de los trabajadores en la actual coyuntura, y reveló que casi un 66% destina la mayor parte de su salario a los gastos en el supermercado. Lo que implica que la satisfacción de necesidades básicas, como alimento e higiene personal, son las que más peso tienen sobre los sueldos. En tanto, le siguen con un 25% el alquiler y un 5% en medicación y temas relacionados con la salud.