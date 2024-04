Vino: pese al dólar más alto, las exportaciones volvieron a caer en marzo

Al parecer, por el momento no hay dólar que valga para las exportaciones de vino. Cierta mejora en el precio del dólar para exportar así como la simplificación de las importaciones que se logró vía Bopreal, no se reflejan todavía en las ventas al exterior. A esta cuenta, hay que sumar que los costos en dólares han crecido con claro impacto en la competitividad y la dinámica propia del sector. En este sentido, la posible recuperación de mercados no es algo que se pueda hacer de un mes para otro ni mucho menos.

El vino es un producto con mucha competencia mundial en el que no solo incide el precio sino también la calidad. Las dificultades para exportar que hubo el año pasado hicieron mella en el sector y los referentes explican que lleva tiempo recuperar no solo clientes sino también lugares en góndolas y la confianza perdida. Tal vez eso explique parte de las nuevas cifras de comercialización en el mercado interno aportadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

De este modo, en marzo las exportaciones cayeron 16,5% en su medición interanual con un baja de 13,7% en el vino color y de 32,7% en el blanco. En lo que va de 2024, la disminución acumulada fue de 12,2% con proporciones similares de caída entre color y blanco. Eso sí, luego de un 2023 casi perdido por la fuerte disminución de la cosecha, el mosto celebra con una mejora interanual del 93,2% y acumulada entre enero y marzo de 101,3%.

Las datos duros

Según el informe del INV, Argentina exportó en los tres primeros meses de 2024, 43,1 millones de litros de vino (-12,2%). Esto implicó 6 millones de litros menos exportados con respecto al mismo período del año 2023. De ese total, 32 millones (74,3%) corresponden a vinos fraccionados (-15,2%) y 11,1 millones (25,7%) son vinos a granel (-1,9%).

La producción espera mejores frutos hacia adelante

En cuanto al precio, más allá de la mejora del valor interno del dólar, el Instituto de Vitivinicultura detalló que el precio promedio del vino total en el acumulado enero-marzo fue de 3,38 dólares/litro (-1%), llegando el fraccionado a 4,20 dólares/litro (+2,3%) y el granel a 1,02 dólares/litro (+3,7%). En el período enero-marzo ha aumentado el precio medio de los vinos varietales y espumosos.

En tanto, las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascienden a 15.035 toneladas, un 101,3% más en volumen y un 81,6% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a 1.657dólares/tonelada y en marzo se comercializó a un precio promedio de 1.683 dólares por tonelada.