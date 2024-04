El BCRA acelera la compra de dólares y el Gobierno anuncia reservas netas positivas

El Banco Central de la República Argentina finalizó la jornada con un fuerte saldo positivo diario de US$ 319 millones en compras en el mercado libre de cambios. De esta forma, inició el mes de abril con acumulado de US$ 1032 millones y de US$ 12.408 millones desde el inicio del gobierno de Milei.

En tanto, las reservas brutas informadas finalizaron con una nueva mejora y culminaron la jornada en US$ 28.763 millones. Según confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta oficial de la red spcial X, el gobierno logró reservas netas positivas por primera vez en años.

Cuando asumió la actual gestión, las reservas brutas estaban en US$ 21.000 millones, pero en el mercado se aseguraba que existía en realidad un pasivo de alrededor de US$ 10.000 millones, con lo que las reservas netas eran mucho menores. Hoy con menos depósitos y las reservas brutas que treparon casi US$ 8000 millones netos se equilibró la cuenta.

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $ 862,5 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 525,76 millones, en futuros MAE por US$ 31,5 millones y en el Rofex de US$ 559 millones.

El dólar libre o blue volvió a bajar y se vendió a $ 985 por unidad, con lo que perdió $15 desde la jornada anterior y perforó el piso de $1000. En tanto, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) cayó 0,8% hasta $ 1.048, mientras que el dólar MEP terminó la jornada con una suba del 0,5% para ubicarse en $ 1000.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 14,2% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $880,5 llegó al 12%.