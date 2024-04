Comenzó la liquidación de la cosecha y el Banco Central sumó US$ 518 millones

El Banco Central de la República Argentina finalizó la jornada con un fuerte saldo positivo diario de US$ 468 millones en compras en el mercado libre de cambios a causa del comienzo de las liquidaciones de las divisas provenientes de la exportación de granos. De esta forma inició el mes de abril con acumulado de US$ 763 millones y de US$ 12.239 millones desde el inicio del gobierno de Milei.

En tanto, las reservas brutas informadas finalizaron con una nueva mejora y culminaron la jornada en US$ 28.395 millones, lo que implica que la totalidad de los ingresos de la fecha aportaron a una suba en las tenencias del Central.

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $ 861,5 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 654,62 millones, en futuros MAE por US$ 20 millones y en el Rofex de US$ 440 millones.

El dólar libre cotizó a US$ 1000. ALF PONCE MERCADO / MDZ

“El volumen operado hoy en el segmento de contado, superando los US$ 600 millones, no se repetía desde el 2 de agosto del año anterior”, aseguró Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar libre o blue volvió a bajar y se vendió a $ 1000 por unidad. En tanto, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) cayó 1,2% hasta $ 1.057, mientras que el dólar MEP terminó la jornada con una suba del 0,5% para ubicarse en $ 996.

La brecha cambiaria del dólar blue contra el dólar mayorista llegó al 16% y contra el minorista del Banco Nación, que cotizó en $880,5 llegó al 13,6%.