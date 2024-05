Por la Ley Bases, los aceiteros van a la huelga y se paraliza la exportación

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, FTCIODyARA, más conicido como el sindicato de aceiteros inició un paro por tiempo indeterminado en contra de la ley Bases y la reforma impositiva que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

La huelga se realiza en conjunto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y afecta a las principales empresas aceiteras y desmotadoras del país.

En un comunicado, el sindicato plantea que pelear por "salarios y condiciones laborales dignas para toda la clase trabajadora y en rechazo a la Ley Ómnibus, llamada “Bases” que pretende imponer una regresiva Reforma Laboral con tercerización, fraude laboral, facilidad para despidos discriminatorios, reinstalación del Impuesto a las Ganancias y privatizaciones de empresas del Estado y recursos que son patrimonio de todo el pueblo argentino".

Plantean que la Reforma Laboral "no tiene nada de modernización y es un gran retroceso" y que "quita derechos, no va a generar más empleo, ni registración, ni crecimiento económico", algo que "nunca ocurrió en ningún lugar del mundo, no será esta la excepción".

Huelga de aceiteros. red social X FTCIODyARA

Finalmente protestan por la reinstalanción del "Impuesto al Salario, mal denominado Impuesto a las Ganancias" que afectará fundamentalmente a los gremios con mayores salarios, como es el caso de los aceiteros.

“La teoría de este gobierno ya fracasó históricamente. Hoy es el momento de la CGT de ponerse al frente de las necesidades de las y los trabajadores”, dijo el Secretario General de la Federación de Aceiteros y Desmotadores, Daniel Yofra.

Desde el lunes, se registraron en las plantas de las empresas Renova, Molinos, Vicentin, COFCO, Bunge, Santa Clara. LDC Lagos. Cargill y Terminal 8, manifestaciones y piquetes confirmando al adhesión al paro que povocó que no se mueva mercadería de ese tipo en los puertos.

Gustavo Idígoras, presidente CIARA (Cámara de la Industria Aceitera Argentina), planteó que aunque comparte que el salario no debe ser parte del impuesto a las Ganancias, "es contradictorio paralizar la industria que paga muy buenos salarios para que pierdan plata los que mantienen con mucho esfuerzo el empleo".

La medida pone en riesgo, no sólo al sector, sino que afecta directamente a las exportaciones de granos y aceites, principal fuente de ingreso de dólares que tiene el Estado vía retenciones y liquidación de divisas.