El Gobierno le pagó un vencimiento al FMI y cayeron las reservas

La Argentina le pagó este martes un vencimiento por unos US$ 1.900 millones al Fondo Monetario Internacional, por lo que las reservas cerraron el mes con una caída intradiaria de US$ 2.302 millones, finalizando abril con un saldo de US$ 27.575 millones.

No obstante, el saldo es mayor que el de inicio de mes en U$S429 millones, producto de las compras récord del mes que acumularon US$ 3.448 millones, el monto más importante en el cuatrimestre.

En la jornada, el Banco Central volvió a comprar por US$ 194 millones. De esta manera se hizo con 64% del volumen negociado en el segmento de contado, dejando un acceso a importadores por 108 millones de dólares.

El BCRA cerró abril con un saldo de US$ 27.575 millones.

Nicolás Cappella, analista de Grupo Invertir en Bolsa, indicó que "el acceso a importadores volvió a niveles normales, lo que nos lleva a especular que el alto nivel de ayer se debió al pago de intereses de deuda de Córdoba".

Esta semana el Gobierno continuará cumpliendo con calendario de pagos y deberá desembolsar USD 850 millones por intereses y sobrecargos.

Mientras tanto, hay un equipo del FMI en Buenos Aires que mantiene reuniones en el ministerio de Economía y avanza con su octava revisión de metas trimestrales.