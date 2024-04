Propiedades: por qué se recupera el mercado y cuáles son las señales que marcan el despegue

El sector inmobiliario podría ser uno de los primeros en reactivarse en medio de la recesión generalizada. Es que las perspectivas de los inversionistas privados frente a las nuevas condiciones económicas y a los cambios que se han verificado en el sector de alquileres son un aliciente en el sector. Por otro lado, las condiciones actuales impulsan la venta de viviendas para las personas que buscan mudarse. Se trata de una situación que podría ser coyuntural, pero que no se sabe cuánto puede durar.

Es que el encarecimiento en dólares de casi todos los productos de la economía ha comenzado a hacer más cara la construcción que era mucho más conveniente que comprar una casa de características similares. De hecho, según el último relevamiento del Centro de Ingenieros de Mendoza, en marzo hubo un aumento, tanto mensual como anual, en el valor del metro cuadrado en la cotización blue del dólar de 12% y 36%, respectivamente.

Solo para tener una referencia, el costo de construir un metro cuadrado en una vivienda económica fue en marzo de $740.759, equivalentes a de US$ 895,72 oficiales y de U$S 752 en su cotización blue. En tanto, el metro de una casa de mediana calidad, según el Centro de Ingenieros, costó en el tercer mes de 2024 $1.114.006, U$S1.347 (oficial) y U$S 1.130 (paralelo). Esos valores ahora probablemente tendieron a subir en pesos y a bajar en dólares, ante la estabilidad del tipo de cambio el último mes.

“Al haber aumentado los costos en construcción en dólares, ya no es tanto lo que te ahorrás, y mucha gente ha comenzado a mirar el usado con mayor interés”, subrayó Estanislao Puelles, miembro del Colegio Federal de Corredores Inmobiliarios (Cofeci). Debido a que antes la brecha era muy grande, los que podían construían por su cuenta y obtenían una diferencia que hoy ya no es tal, con un incremento en las consultas y operaciones en este segmento.

El costo de construir sube y las casas usadas ganan terreno en un mercado que busca reactivación.

Otro motivo que comienza a hacer más visible el mercado inmobiliario para los inversionistas es el derrumbe de la tasa de los plazos fijos. Quienes todavía tenían algo de dinero bajo esa modalidad, han comenzado a mirar otras opciones entre las que se encuentran las propiedades. Sin embargo, la baja del dólar o de su expectativa de suba es lo que más incide en la reactivación del sector inmobiliario.

Cuando antes convenía comprar dólares, esto ya no lo es y quienes tienen ahorros en esta moneda renuevan su interés en los ladrillos. “La inflación en dólares es clave porque determina cuánto se gana o se pierde cuando se tiene esa moneda”, destacó Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza. El profesional sumó que el sector también se beneficia por las nuevas políticas nacionales de respeto por el derecho de propiedad privada.

En este marco y con la vista puesta en el largo plazo, una motivación de inversión podría estar dada en una futura suba en dólares de las propiedades. Esto es porque están en niveles históricos bajos y debido a que la reactivación podría tonificar los precios en algún momento. Sin embargo, no es algo que se vea para este año y que depende en buena parte de la tan ansiada llegada del crédito hipotecario.

Los que más se mueven

El sector ha comenzado a moverse con el impulso renovado para los alquileres dada la vigencia del DNU 70/2023 que, hasta tanto no se rechace en Diputados, todavía marca los contratos que se celebran. Pese a esto, desde el sector descuentan que si no es por el decreto será por otra vía que termine de dar por tierra la ley de alquileres anterior. Más allá de esto, lo que hoy tiene más movimiento debido a que ya venía con consultas y compras son los departamentos. Departamentos y segmento ABC1, entre lo que más se mueve.

Es porque son los de menor valor del mercado (entre 35.000 y 60.000 dólares) y porque pueden tener distintos destinos de inversión: oficina, alquiler o primera vivienda. “Los departamentos tienen destino multipropósito que hoy generan mayor el interés debido al renovado interés en alquilar”, destacó Rosta. En este sentido, Puelles sumó que las consultas han crecido en el mes de marzo, así como también la concreción de operaciones.

Los locales comerciales para compra y alquiler en los departamentos de Luján y Maipú también son una tentación para los inversores que estiman que la recesión verá su fin pronto. Por otra parte y en sectores más altos, se ven inversiones inmobiliarias fuertes en los segmentos ABC1, no solo en los espacios top de Ciudad y Godoy Cruz, como la Quinta sección o el barrio Bombal, sino también en las zonas alejadas con Maipú a la cabeza.