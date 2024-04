Emilio Civit: la nueva apuesta inmobiliaria en la Ciudad de Mendoza

Quienes visitan Mendoza coinciden en que la avenida Emilio Civit es una de las más bellas de la Ciudad. Al lado del parque San Martín y convertida en una suerte de corredor turístico hasta la plaza Independencia es un espacio urbano y casi verde, típico de Mendoza. En este marco, las antiguas casonas hace tiempo se comenzaron a reconfigurar, al convertirse en oficinas y espacios de coworking. Sin embargo, ahora es una de las joyas inmobiliarias de la Ciudad, debido a las posibilidades de crecimiento y desarrollo que presenta.

Es que allí se conjugan una serie de características tanto urbanísticas como paisajísticas que se suman a las tendencias mundiales de vida. Si bien muchas personas se fueron a vivir a los barrios privados en departamentos alejados, lo cierto es que esto implica más gastos en transporte, tanto en tiempo como en dinero. Además, la tranquilidad de la quinta sección y la posibilidad de llegar a pie o en bicicleta a los principales puntos urbanos ha hecho regresar a muchos mendocinos a esta zona, que ahora cuenta con más edificios modernos y provistos de seguridad.

En medio de los cambios, también se han instalado cafeterías o casas de té que, no obstante, no cambiarían el tono residencial de esta avenida. Eduardo Rosta, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Mendoza, comentó que existe un cambio en esta parte de la ciudad, pero que no se espera un crecimiento comercial como sucedió en las calles Juan B. Justo o Arístides Villanueva.

Muchas casonas viejas se convertirán en torres o se refuncionalizarán. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Por el contrario, el especialista destacó que existe un reordenamiento más enfocado en el turismo o en los edificios modernos. En un recorrido por la calle, se pueden ver algunas casas tapiadas y otras donde ya comenzaron algunas obras. “Muchas casonas se van a transformar en hostels, así como ya hay proyectadas inversiones fuertes para la construcción de espacios de alta gama, muchos de ellos relacionados con el turismo”, destacó Rosta.

Más vida a la Ciudad

“A la calle Emilio Civit hay que mirarla dentro de un contexto más amplio, en el que se ha incentivado al turismo y a la provincia como un destino saludable o diferente”, explicó Gerardo Fernández, constructor y presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC). Luego de un posicionamiento de la Arístides y de Chacras de Coria, aparece esta avenida con la llegada de nuevos jugadores que prometen reconfigurar el espacio. Es en este marco que Fernández destacó la inversión en ciclovías (algo que le gusta al turista extranjero), así como la gestión estatal tendiente a revalorizar los espacios urbanos.

El presidente de la CPC también explicó que durante muchos años se buscó la expansión en terrenos alejados de las urbes, pero que eso implica algunas dificultades más allá de la calidad de vida individual. La primera es la mencionada traba para transportarse que, incluso, ha llevado a las familias pudientes a tener dos viviendas. Una en la zona de la Ciudad y otra en el barrio privado. Pero también hay cuestiones generales relacionadas con los costos sociales y económicos de desmontar fincas para hacer barrios privados.

Nuevos emprendimientos se ven a lo largo de toda la avenida. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

Por otro lado, hay que tener en cuenta el valor de llevar servicios donde no había. “Cuando uno hace una inversión y debe dotar de mayor caudal los servicios existentes en una obra, es más económico que colocarlos desde cero”, observó Fernández. Además, también es más eficiente el trabajo municipal de limpieza y recolección de residuos, todos detalles a tener en cuenta en el momento de planificar una construcción.

El profesional de la construcción sumó que Mendoza todavía es una Ciudad “baja” y tiene posibilidades de crecimiento en altura para albergar mayor cantidad de gente, sin agredir al ambiente desde el punto de vista visual. En este marco, la avenida Emilio Civit se ubica entre los principales atractivos turísticos que se potencia por el clima agradable de la provincia y la posibilidad de caminar o andar en bicicleta por la zona. “Todo esto puja para la atracción de nuevas inversiones en este lugar”, completó Fernández.

El impulso del turismo

Marcelo De Blasi de la constructora que lleva su nombre, opinó que tradicional calle se reconfigura debido a que muchas propiedades están obsoletas no solo desde el punto de vista edilicio sino también residencial debido al auge de los barrios privados. Los terrenos amplios de las antiguas casonas y la posibilidad de adquirir uno o varios lotes atrae a proyectos diversos que ya han comenzado a transformar la zona. En este punto, aunque se pidieron precisiones a la Municipalidad de Mendoza, no hubo respuesta sobre la cantidad o tipo de emprendimientos en danza. La belleza de la calle, despierta el interés para inversiones turísticas. FOTO: Santiago Tagua/MDZ.

“Se trata de un cambio similar al que en su momento tuvo la calle Libertador en Buenos Aires”, comentó De Blasi. La porteña avenida no sólo le dio renovada vida a esa zona, sino que cambió la forma de vivir dentro de la Ciudad. Junto con dos socios, De Blasi está al frente de un ambicioso proyecto en Emilio Civit y Belgrano que levantará un edificio de alta gama en el que se conjugará un hotel 5 estrellas y un espacio de lujo para vivir. “La calle se conecta con la plaza Independencia y el corazón del turismo gastronómico por Sarmiento, lo que también está vinculado con el turismo de bodegas”, observó el empresario.

En la misma línea, Santiago Laugero, desarrollista inmobiliario y presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM), expresó que en los últimos años la avenida se ha visto revalorizada por su atractivo turístico. “Claramente, hay una tendencia a nuevos desarrollos inmobiliarios con más seguridad, proyectos en altura, modernidad y vinculados al atractivo turístico de la calle”, subrayó Laugero. En este marco, coincidió con De Blasi que el potencial de modernización es grande lo que sumará cada vez más inversiones.