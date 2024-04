Vivienda: tras cambios en el dólar, la millonaria cifra que se necesita para construir

Luego del formidable salto que en diciembre tuvieron los precios en todos los sectores de la economía, en los meses siguientes hubo una desaceleración al no cumplirse las expectativas sobre el elevado valor dólar ni las inflacionarias. La recesión y la baja de las ventas son datos clave para el freno debido a que las personas no alcanzaban a comprar diversos productos. La baja en los índices de inflación también ha repercutido en el sector de la construcción con porcentajes de aumentos menores en lo que venta de materiales respecta.

Sin embargo, la situación en el rubro es compleja porque más allá de la morigeración de los precios, el costo de la construcción se ha disparado en dólares en comparación con lo que sucedía el año pasado. Quienes trabajan en el tema, explicaron que debido a la brecha cambiaria fue muy barato construir durante el 2021, 2022 y 2023 en especial para quienes contaban con los dólares. Con muchos precios a valor oficial del dólar y la posibilidad de hacer rendirlos por tres y cuatro veces, muchos particulares e inversores se volcaron a construir, debido a que era más conveniente que comprar una propiedad usada.

Quienes construyen deben reestructurar tiempos en función de los gastos.

Pero la situación cambió debido a que Argentina ahora está cara en dólares y el costo de la construcción no es la excepción. En este marco, quienes están en proyectos constructivos se encuentran muy complicados y –sin contar a las inversiones grandes o de largo plazo- han tenido que frenar el ritmo: sacar cuentas, establecer prioridades y esperar con la incertidumbre que ello implica. ¿Esperar qué? Que aparezca el crédito el año que viene o que los precios en dólares disminuyan.

Cifras millonarias

En la actualidad, el costo de construir un metro cuadrado de una vivienda tuvo un aumento interanual en dólar blue de 37,6%. Es una variación que era negativa el año pasado, según la información aportada por el Centro de Ingenieros de Mendoza. En tanto, si se considera el precio del dólar oficial, sí hubo una baja en el precio del metro cuadrado de la construcción.

En pesos, la variación del costo fue entre abril de 2023 y abril de 2024 de un 243% con mayor peso en los materiales de la construcción (294%) y uno menor en la mano de obra (172%).

Los insumos de la construcción registraron fuertes subas.

En este marco, en abril de 2024 el precio del metro cuadrado para construir una vivienda económica fue de $747.566 (unos US$ 748) por lo que una casa de 60 metros costaría sin tener en cuenta la inflación futura serían casi $45 millones de pesos (US$ 45.000 ) . Según los datos del Centro Argentino de Ingenieros, el valor del metro cuadrado en dólar Banco Nación fue U$S 886,79 y a precio blue de U$S 774,68.

En tanto una casa de mediana calidad tuvo un costo por metro de $1.143.972 (US$ 1.145) lo que para levantar una vivienda de 60 metros habría que pensar, a valores actuales, cerca de $69 millones (UDS$ 69.000). En tanto el precio por metro en la cotización del Banco Nación fue de U$S 1.357 y según el blue de U$S 1.185. En este marco, hay que tener en cuenta que, en función del impuesto PAIS y de las restricciones para la compra, el dólar paralelo es hoy más económico que el oficial.