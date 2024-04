El conflicto entre Israel e Irán hace subir los precios del petróleo y el oro

Los ataques cruzados entre Israel e Irán de los últimos días pusieron en marcha los mecanismos defensivos del mercado y los precios tanto de petróleo como el oro subieron, aunque no con la fuerza que se esperaba.

Tras una horas superando los US$ 90 el barril de petróleo Brent cedió durante la semana para ubicarse en US$ 87 este viernes, en tanto que el barril WTI cotizó en US$ 83 tras tocar los US$ 87.

Los precios habían subido después de que se escucharan las primeras explosiones en el centro de Irán, pero cuando se entendió que no habría escalada inmediata el mercado se tranquilzó.

Según indicó hace poco Goldman Sachs, la producción de crudo de Irán aumentó hasta 3,4 millones de barriles diarios, lo que representa el 3,3% de la oferta mundial y además espera un incremento de unos 0,6 millones de barriles diarios en los dos últimos años. Casi toda su producción se exporta a China.

El oro es un refufgio de valor central. Shutterstock

Las noticias sobre Irán hicieron subir los precios de activos refugio como el oro, el dólar estadounidense y el yen japonés, mientras que las acciones cayeron y los bonos subieron.

El precio del oro no para de subir y actúa cada vez con más fuerza como refugio de valor en un mercado que no tiene en claro que sucederá en el mediano plazo. Cotizó a US$ 2.411 la onza escalando cerca de US$ 400 en los últimos dos meses (20%).

Según Everett Millman, analista de mercado de Gainesville Coins, si las tensiones en la región se intensifican, los precios del oro podrían superar los US$ 2.500 ó US$ 2.600 por onza. Un alto el fuego, en cambio, podrían hacer retroceder la onza hasta los US$ 2.200.