El Banco Central completa tres meses de compras netas de dólares

El Gobierno de Javier Milei cumple tres meses y avanza en uno de sus objetivos centrales, la acumulación de dólares en el Banco Central para avanzar en la dolarización de la economía.

En la jornada del último día de la semana, el balance cambiario fue positivo en US$ 165 millones y de esta forma compró US$ 1.031 millones en los últimos cinco días hábiles, en los primeros días de marzo US$ 1.099 millones y desde el 13 de diciembre US$ 9.591 millones, con rumbo firme hacia los US$ 10.000 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, finalizaron en US$ 28.216 millones, lo que implican US$ 165 millones más que la jornada hábil anterior.

Los movimientos que corresponden al mercado del dólar mayorista finalizaron la rueda en una cotización promedio de $ 845, sin movimientos con relación a su último cierre y un volumen operado en el segmento de contado de U$S 297,37 millones, en futuros MAE de U$S 60 millones y en el Rofex de US$ 1252 millones.

El dólar informal cotiza cerca de $1000. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

El dólar en el mercado de cambios recuperó algo de lo que perdió en los últimos días. En el segmento bursátil, el dólar contado con Liquidación (CCL) mejoró 1,7%, hasta $1.046, mientras que el dólar MEP ganó 0,7%, para ubicarse en $1.000. En el mercado informal el denominado dólar "blue" mejoró 1% y se vendió a $995.

Así, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista cayó al 17,5% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $865,5 llegó al 15%.