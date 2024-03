El BCRA suma dólares y se acerca a los US$ 28.000 millones de reservas

El Banco Central continúa en la senda trazada rumbo a la dolarización. La acumulación de dólares es uno de los objetivos primordiales en la primera etapa del gobierno de Javier Milei y lo está cumpliendo sin pausa y con prisa.

En la jornada el balance cambiario positivo fue de U$S 84 millones y acumuló en sólo tres días del mes de marzo US$ 455 millones y desde el 13 de diciembre pasado US$ 8.947 millones.

Las reservas brutas informadas, en tanto, finalizaron en U$S 27.751 millones, lo que implican U$S 1112 millones más que la jornada hábil anterior.

Los movimientos que corresponden al mercado del dólar mayorista finalizaron la rueda en una cotización promedio de $ 845, sin movimientos con relación a su último cierre y un volumen operado en el segmento de contado de U$S 297,37 millones, en futuros MAE de U$S 60 millones y en el Rofex de U$S 1252 millones.

BCRA. NA

El dólar en el mercado de cambios financiero, en tanto, volvió a ceder fuerte. En el segmento bursátil, el dólar contado con Liquidación (CCL) bajó 2,1%, hasta $1.043,09, mientras que el dólar MEP cedió 1,3%, para ubicarse en $1.016. En el mercado informal, en cambio, el denominado dólar "blue" volvió a bajar y se vendió a $1.010.

Así, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista cayó al 19,6% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $864 llegó al 16,9%.