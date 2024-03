Industria maderera: por qué ante la crisis los empresarios piden un dólar a $1250

Mientras Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA) e integrante de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná Misiones (Amayadap) asegura que el sector está inmerso en una grave crisis, el secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado Misiones (SOIME), Domingo Paiva, aseguró lo contrario. “Están trabajando a ´full”, sentenció.

La semana pasada el titular de FAIMA sostuvo que “la industria de la madera en Argentina enfrenta una severa crisis, con fuerte caída en la producción y en las ventas durante los últimos meses, agudizada por la paralización de la obra pública”.

“Los primeros que caen lamentablemente son los chicos, que no tienen la espalda financiera para bancar una crisis”, lamentó.

En declaraciones a FM Show de Posadas el empresario maderero dijo que “hay una caída en el mercado interno de entre el 40% y el 50% en la producción y venta de madera desde noviembre, particularmente en lo que se refiere a la primera transformación de la materia primera, es decir, el paso del rollo a la tabla. “Semana a semana los pedidos siguen cayendo y la situación se vuelve cada vez más deprimente”, expresó.

Román Queiroz, titular de FAIMA y la voz cantante de los reclamos sectoriales.

“En marzo ya estamos perdiendo mucho mercado, porque no nos alcanza. Hace falta para lo que es exportación otro tipo de dólar. Mínimo necesitamos 1250 pesos para ser competitivos”, señaló.

Queiroz planteó que su preocupación por el aumento en el costo de la energía y la dificultad para importar tecnología -necesaria para conseguir repuestos de máquinas- debido a la falta de divisas. “Hay máquinas que están paradas directamente, pero son paradas por una cuestión de que no había repuestos para esa máquina”.

El empresario anticipó que, si la situación no mejora, muchos aserraderos, sobre todo los más pequeños, podrían cerrar definitivamente en los próximos meses. “Los primeros que caen lamentablemente son los chicos, que no tienen la espalda financiera para bancar una crisis”, lamentó, e incluso afirmó que varios ya incurrieron en deudas para lograr sostenerse.

Queiroz criticó la decisión de Milei de para la obra pública.

“En vez de atacar el problema, terminó con la obra pública. Eso es una excusa que pone. Él lo que quiere es bajar el gasto público sin la obra pública que, en cualquier país, la obra pública es lo que sostiene gran parte de la actividad”.

Trabajando a “full”

De su parte Domingo Paiva, secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (SOIME) que abarca toda la zona Norte de Misiones sostuvo que “desde el sindicato no coincidimos con las apreciaciones del empresariado maderero misionero que dice que el sector no está muy bien. Todas las empresas madereras de la provincia de Misiones están trabajando a full. No niego que la situación en compleja para el empresariado ante los cambios que está llevando a cabo el gobierno nacional, pero reitero, todas las empresas madereras retomaron sus actividades a pleno". Domingo Paiva, secretario general del Sindicato Obrero de la Industria Maderera de Eldorado (SOIME).

En una charla con MDZ destacó que “el claro ejemplo son las inversiones millonarias que se están haciendo en la zona norte de la provincia de Misiones, más precisamente en las ciudades de Eldorado y Colonia Victoria (ciudades industriales ubicadas a unos 200 y 215 kilómetros al norte de Posadas).

Paiva aseguró que Misiones es una provincia atractiva para las inversiones madereras. “Hay empresarios que se fueron a Corrientes atraídos por promociones industriales, están regresando a la provincia. En Misiones tenemos caminos, seguridad, energía, infraestructura en comparación a otras provincias”.

Calificó de buena medida el hecho que el gobierno nacional haya eliminado las retenciones a las exportaciones, “aunque en Misiones solo se exporta entre el 30 y 35 % de lo que se produce.” La industrial forestal y maderera es clave para Misiones.

Aumento salarial

En cuanto a los incrementos salariales el gremialista dijo que “para el mes de diciembre habíamos acordado el 25% y para enero el 22,5%. Lo importante es que ternemos una cláusula acordada en paritarias de revisión. En diciembre perdimos mucho y veremos cómo termina enero, por eso insisto tenemos la cláusula de revisión que seguramente la pondremos en práctica".

Y agregó que el empresariado "es complicado para otorgar aumentos salariales. Siempre digo que el obrero es partícipe de las pérdidas, pero no de las ganancias. El empresario tiene superávit de trabajo, eso es reconocido por ellos mismos en cada charla que mantenemos. Lamentablemente, nunca tenemos una paritaria para poder festejar porque por más que facturan bien nunca una empresa les dijo a sus trabajadores que además del aumento les pagaría por productividad".

Paiva dijo que el sueldo de un obrero maderero está por debajo de la línea de pobreza, “porque se ubica en torno a los 250 mil pesos mensuales con el preceptismo incluido.