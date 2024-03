Qué hay detrás del estancamiento del nivel de reservas del BCRA

El Banco Central de la República Argentina, BCRA culminó el segundo día de esta semana corta nuevamente en positivo, esta vez con la compra de US$ 77 millones en el mercado libre de cambios. De esta forma acumula en el mes de marzo US$ 2.855 millones y desde diciembre US$ 11.347 millones.

No obstante, las reservas brutas informadas finalizaron con una significativa baja. Culminaron en US$ 27.645, lo que implicó una caída de US$ 576 millones respecto de la jornada hábil anterior. De esta forma, en lo que va del mandato de Santiago Bausili al frente de la entidad, suma US$ 6628 millones netos a las arcas.

Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Si bien estas caídas no han sido recurrentes, en las últimas semanas se nota un freno en el avance del nivel de reservas, Desde el Central señalan que se realizan pagos a organismos multilaterales, y por otro lado, comienzan a llegar las liquidaciones de importaciones tras los vencimientos de los plazos de pago (a 30, 60 y 90 días) establecidos para las operaciones realizadas desde enero de este año.

El dólar mayorista finalizó la rueda con una cotización promedio de $ 856,50 con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 272,48 millones, en futuros MAE por US$ 12 millones y en el Rofex de US$ 942 millones.

El dólar libre o blue cedió $10 y se vendió a $ 1015. En tanto, en el segmento bursátil el dólar contado con Liquidación (CCL) subió 2% hasta $ 1.101, mientras que el dólar MEP terminó la jornada con una mejora del 1,4% para ubicarse en $ 1.027.

De esta forma, la brecha cambiaria entre el dólar libre y el dólar mayorista se ubicó en un 19% y contra el minorista del Banco Nación que cotizó en $875,5 llegó al 16%.