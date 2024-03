Jonás Peterson: “Hoy el sector yerbatero está a la deriva”

El sector yerbatero atraviesa un momento de crisis, con tironeos desde todos los sectores, enfrentados por la definición del precio de la hoja verde y la yerba canchada. “Ante el fracaso en el directorio para poder establecer el valor de la hoja verde y canchada de yerba mate en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no se garantiza un precio mínimo el Gobierno nacional no garantiza un precio mínimo para los productores”; dijo el director por el sector productivo a cardo de la administración del INYM, Jonás Peterson.

El directivo mantuvo una entrevista exclusiva con MDZ en la que planteó la incertidumbre que tiene el sector productivo. Cuestionó duramente el accionar de los industriales y el gobierno de Corrientes quienes, a su entender hicieron fracasar la sesión de precios para la zafra de invierno. Directamente acusó al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés “quien desea la desregulación del sector yerbatero”.

A la vez, cuestionó la importación de yerba mate porque “hará desaparecer a muchos productores”.

- ¿Cómo está el sector yerbatero?

- La situación del sector yerbatero es muy delicada. En el mes de octubre pasado todos celebramos el laudo de la Nación que estableció los valores de la hoja verde y canchada (estacionada) para la zafra (cosecha) de verano 2023/24. El precio vigente hasta el 31 de marzo es de $250 para la hoja verde y $950 para la canchada, aunque se paga por encima de estos valores. Pero lamentablemente la inflación se llevó por delante ese precio y por consiguiente quedó desactualizado. El productor está con una necesidad muy grande de poder vender su producto. Por otra parte, nos encontramos con un Gobierno nacional que desea sacarle facultades al INYM y que el precio de la yerba mate se establezca en un libre mercado. Es decir, que no se garantiza un valor mínimo para el sector productivo, y este sector necesita que el Estado le garantice las mínimas condiciones para seguir trabajando. El productor nos pide que el INYM actúe, pero con el DNU en vigencia estamos atados de manos. Lamentablemente, por la no asistencia del sector industrial y los representantes correntinos no pudimos establecer los valores para la hoja verde y canchada (según el estatuto del INYM el precio debe establecerse por unanimidad de los 12 miembros que componen el directorio) y por eso esperamos que la Nación laude.

Los productores yerbateros reclaman una recomposición que lleve el precio de la hoja verde a $505 el kilo.

- ¿Cree que la Nación intervendrá, teniendo en cuenta que ya el presidente Milei anticipó en varias oportunidades que el precio debe establecerse por acuerdo entre la oferta y demanda?

- Es difícil, pero trabajaré duro para lograr algo para el sector productivo, no me voy a quedar con los brazos cruzados.

- Para que le cierren los números al productor y a los secaderos ¿en qué precio debería ubicarse la hoja verde y la canchada?

- No es fácil establecer hoy un valor. Hace un mes los productores nos pidieron que partiéramos de una base de $505 pesos por kilo de hoja verde. Con la inflación, el aumento del combustible y demás ese precio quedó retrasado. Nosotros planteamos que se debe ajustar mensualmente. En este sentido, desde el INYM vamos a publicar un valor mensual de referencia.

- Ante el boicot que llevan adelante los industriales y el representante del gobierno de Corrientes al no presentarse en las reuniones del directorio del INYM, ¿cree que buscan la desaparición de este organismo nacional?

- No sé si desean la desaparición del INYM. Ellos lo que desean es convertir al INYM simplemente en un organismo de promoción”

- Mientras el gobierno misionero apoya fuertemente al pequeño y mediano productor, el gobierno correntino apoya a los industriales. ¿A qué se debe eso?

- Misiones es la provincia productora por excelencia, produce el 90 % de la materia prima. Corrientes es la provincia que industrializa el mayor porcentaje de la yerba mate, cuenta con tan solo tres empresas yerbateras y, por consiguiente, al gobierno de esa provincia le conviene más apoyar a los industriales que, a la vez son mega productores. La provincia de Corrientes lo único que cuida es su negocio. Duros cuestionamientos a la industria y al gobierno de Corrientes de quien hoy está a cargo del INYM.

- En el contexto que usted está planteando ¿considera que el industrial, como se dice vulgarmente desea “comerse” al pequeño y mediano productor?

- Sí. No me queda duda que es así.

- ¿El gobernador de Corrientes Gustavo Valdés está ejerciendo presión ante el Gobierno nacional para liberar el precio de la hoja verde y canchada?

- No me queda ninguna duda que presiona al Gobierno nacional para la liberación del mercado. El presidente Milei no conoce la actividad yerbatera y, seguramente, antes de plantear la desregulación del sector habrá escuchado, entre otros al gobernador de Corrientes Gustavo Valdés. Cuando se logró la resolución 170 para regular la producción y lograr el equilibrio, el gobierno de Corrientes proponía la financiación de las grandes plantaciones, siempre estuvieron en contra de la defensa del pequeño y mediano productor.

- Estamos a pocos días del inicio de la zafra de invierno (va del 1 de abril al 30 de septiembre). ¿A qué valor se comercializará a la hoja verde y la cancha?

- Si supiera no tengo problemas de decirlo, pero estamos a la deriva.

- ¿Le sugiere al productor que venda o que espere?

- Yo le recomiendo que venda solamente lo que necesita para sobrevivir hoy, porque es riesgoso vender toda la cosecha pensando que la economía estará un poco mejor y después no llega a fin de año. Jonás Peterson reclama una definición de precio para los productores yerbateros.

- ¿Qué opinión le merece el proyecto de creación de un Instituto Misionero de la Yerba Mate?

- Considero válido que el gobierno provincial proyecte la creación de un organismo provincial para contener al pequeño y mediano productor. Más allá de su creación quiero dejar en claro que personalmente defiendo al INYM.



- El secretario de Industria y Desarrollo Productivo Juan Pazos aseguró en febrero que mientras no se apruebe el DNU el INYM no perdía las facultades…

- Es cierto, pero fue una charla y no tenemos nada por escrito al respecto. Tampoco reconocen nuestra autoridad para fijar precios, Esto demuestra que juegan dos puntas. Hoy el sector industrial no se sienta a negociar precios, porque no tiene excusa. Cuando existía el toque de góndola, la industria, después de haber ganado mucho dinero y aumentado los precios se sentaba en el directorio y planteaba que no podía incrementar los valores de la hoja verde y canchada por el toque de góndola y, por esa excusa íbamos a laudo y, hoy que el Gobierno no puso más tope no se sientan a negociar, esto demuestra que son un sector que nunca quiso nada bueno para el sector productivo.

- ¿Qué opinión le merece la apertura de la importación de yerba mate?

- El gobierno nacional plantea medidas que no se pueden creer, no solamente en contra del sector yerbatero sino de otros sectores productivos. Dentro de unos meses vamos a consumir la carne de vaca que se contrabandeó al Brasil. La importación producirá despidos, cierres y eso es lo que nos preocupa. La mayoría compara la realidad actual a la de los ´90, en aquellos años por lo menos había estabilidad, hoy no la hay y eso es lo que desequilibrará a todos los sectores. Por eso tampoco se puede establecer un precio para el tiempo que dura la zafra de invierno porque con la inflación que tenemos hoy se establece un valor y al mes siguiente queda desactualizado.